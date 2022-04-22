Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможности выноса тела Ленина из Мавзолея

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 22 апреля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

- ... Дмитрий Сергеевич, сегодня день рождения Владимира Ильича. В эти дни обычно возникают дискуссии, надо ли выносить Ленина из Мавзолея, на этот раз они еще в марте начались «Комсомольская правда» тоже регулярно проводит такие опросы, вот шесть лет назад за вынос Ленина было 62 процента, сейчас - 67. Как к этому вопросу относятся в Кремле, Владимир Владимирович по-прежнему против? А как - Дмитрий Сергеевич?

Песков был очень краток:

- Оставляю без ответа этот вопрос – тема не имеет отношения к нашему брифингу. Дальше...

- Спасибо.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на время подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.