Меркель всегда прыгала последней: как девочка из ГДР стала самой влиятельной женщиной мира

В издательстве «АСТ» выходит политическая биография восьмого канцлера ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все 16 лет своего правления она сталкивалась с нещадной критикой. И в какой-то мере — справедливо. Греческий долговой кризис 2010 года, когда Берлин во имя сохранения ЕС спас Афины от банкротства, заткнув чужую дыру десятками миллиардов евро из кармана немецкого налогоплательщика. Или нашествие мигрантов с Ближнего Востока в 2014-16 годах, приведшее к всплеску терактов и преступности в Старой Европе. Всё это происходило при восьмом канцлере ФРГ — Ангеле Меркель.

Однако в конце прошлого года она ушла — непобеждённой! — на пенсию. А её сменщик Олаф Шольц тщетно борется с энергетическим кризисом, ростом цен и перебоями с поставками продовольствия из-за антироссийских санкций.

Неудивительно, что времена «доброй бабушки» все вспоминают чуть ли не как золотой век. И пытаются осмыслить её политическое наследие. В издательстве «АСТ» выходит документальная книга под названием «Ангела Меркель: женщина-канцлер. Портрет эпохи». Автор — Урсула Вайденсфельд, одна из самых известных экономических журналистов ФРГ.

Как, вопреки всему, девочка из бывшей ГДР на полтора десятилетия стала самой влиятельной женщиной мира? Приводим отрывки из книги.

«ОНА ПРЫГАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ»

Вот одна из истории, рассказанных Ангелой Меркель о ее детстве. Она школьница, стоит на вершине трёхметровой вышки в бассейне. И прыгает, лишь когда звонок возвещает окончание урока физкультуры. Ни секундой раньше, но в тот последний миг, когда ее результат все еще будет засчитан. Это воплощение ее главного принципа управления: выжидание. Такое поведение принято считать слабостью, но сама она трактует его как силу. Как умение дождаться нужного момента: «Если я дам себе достаточно времени, чтобы принять собственное решение, потом мне не придется из-за него переживать».

Как этот принцип применялся на практике? Уже будучи канцлером Германии, в начале финансового кризиса в сентябре 2008 года, Ангела Меркель сначала отказалась от многомиллиардной программы по стимулированию экономики — и изменила свое решение лишь в последний момент, когда зимой экономика страны чуть не рухнула…

«Продумывать вещи с конца», — так это называют в ведомстве канцлера. При этом в конце может быть пустое место, которое заполняется смыслами лишь в процессе работы.

Зачем, например, начинать пенсионную реформу, если система страхования работает (ведь рабочих в экономике, из чьих отчислений выплачиваются пенсии, пока ещё больше, чем пенсионеров — прим. «КП»)? Меркель знает, что в 2025 году система рухнет. Но ничего не предпринимает. Каждому поколению придется решать политические проблемы своего времени самостоятельно, вот ее принцип.

ВЗЛОМ КВАРТИРЫ

С детства у Меркель обнаружились способности к языкам. В отличие от одноклассников, она любила уроки по русскому и английскому. Большинство учеников в ГДР ни за что бы не произнесли ни слова по-русски вне урока, но Ангела с удовольствием разговаривала с русскими солдатами, которые были дислоцированы в их районе. Ей казалось, они постоянно стояли в ожидании чего-то. То, что впоследствии она могла вести разговор с Владимиром Путиным по-русски (а он, как бывший руководитель внешней разведки КГБ в Дрездене, — по-немецки), всегда вызывало у ее сопровождающих глубокое уважение.

Окружение Меркель чрезвычайно скупо на свидетельства о ее личной жизни, так же как и сама канцлер. Но очевидно: половина этой жизни произошла в социалистической ГДР. Со всей её спецификой. Политические противники Меркель сообщают, будто она насадила в рядах ХДС (своей партии) систему информаторов — этакое «КГБ», чтобы как можно раньше иметь возможность обнаруживать и пресекать любые протесты, например, против миграционной политики.

… В молодости не обходилось без шалостей. В 1981 году Меркель развелась с первым мужем и съехала из его квартиры, забрав стиральную машину. И стала искать новый кров. Проект «Квартира для Ангелы» стал настоящим приключением для Меркель и ее коллег по работе. В конце концов, в одном из флигелей на Темплинской улице, в достаточно обшарпанном в то время районе Берлина, была обнаружена пустая квартира, замок был взломан. (Судьба хозяев осталось не известна — то ли бежали на Запад, то ли погибли во время войны.)

Такой способ занятия квартиры в ГДР совершенно точно не считался легальным, но был достаточно популярен. Друзья помогли привести жилище в порядок, притащили мебель из собственных излишков… Несколько раз Меркель пыталась узаконить свое проживание, и в конце концов это удалось: дом бы признан требующим ремонта, а ей выдали новую, уже отремонтированную квартиру.

КАНЦЛЕР МИРА

Весной 2011 года в западном мире вспыхнул скандал: Германия (в отличие от США, Великобритания или Франции) отказалась участвовать в интервенции НАТО против Ливии.

До самого окончания срока Ангелы Меркель её страна, хоть и состояла в военных миссиях НАТО за границей, однако поддержку в боевых действиях своим коллегам (исключение — Афганистан) не оказывала.

Возможная причина тому — прагматизм Меркель, которая трезво оценивала потенциал Бундесвера.

За годы её правления вооруженные силы Германии превратились в подобие хорошо оснащенной Армии спасения (так называлась религиозная благотворительная организация начала XX века — прим. «КП»). Они защищают больницы в бедных странах, где лечат больных лихорадкой Эбола, обеспечивают безопасный проход по морским путям, надзор за кампаниями по вакцинации. Миссии от мыса Горн в Африке до района Горн в Гамбурге демонстрируют, что солдаты всегда готовы помочь. Но на военные действия они не готовы. И для этого им не хватает не только согласия граждан ФРГ. Не хватает кораблей и самолетов, вертолетов и оружия и, прежде всего, обученных людей …

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

До сих пор невозможно было и вообразить, чтобы немецкий канцлер добровольно покинул свои пост (Меркель же ещё в 2018 году объявила об отказе выдвигаться на предстоящие выборы-2021 — прим. «КП».). Впрочем, и такого, чтобы никому не известная и не имеющая опыта в политической сфере личность за пятнадцать лет из ничего стала главой ФРГ, тоже раньше не случалось. Да и женщины это кресло прежде не занимали…

И вот — долгожданный покой, возможность наконец-то посвятить себя любимой семье. Дома Меркель готовит так, как принято в Германии: картофельный суп, пироги из песочного теста, голубцы. Она больше не носит своих льняных пиджаков, потому что они на ней («не знаю, как это удается другим, — ни однои складочки») сразу мнутся. Вместе со вторым супругом И оахимом Зауэром они живут, по свидетельствам очевидцев, «совершенно обычно». Ничего шикарного, элегантного, яркого. Напротив, у них средняя по размерам квартира на четвертом этаже дома, в интерьере не видно руки архитектора или дизайнера. Впрочем, расположена она в отличном месте, прямо напротив Пергамского музея (почти центр Берлина).

В общем, если вы садитесь в один самолет с Ангелой Меркель, вы можете быть совершенно уверены, что долетите, как-то пошутил ее первый вице-канцлер Франц Мюнтеферинг. Просто никогда неизвестно заранее, куда именно.