Иосиф Пригожин подаст в суд за клевету о его швейцарском гражданстве

Продюсер отреагировал на скандальные публикации СМИ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для Иосифа Пригожина, который никогда не отказывал прессе в комментариях, мелькать в новостях - привычное дело. Но сегодня, открыв ленту, продюсер наткнулся на такие новости о себе, от которых волосы могли бы встать дыбом. Десятки СМИ, цитируя якобы большое интервью Пригожина, в один голос написали: Валерия и ее супруг сожалеют, что в свое время не оформили гражданство Швейцарии, где у них дача на берегу Женевского озера. Да и в Арабских Эмиратах, мол, не выдают паспорта русским - тоже жаль: это самая толерантная страна в мире.

Теперь ту самую публикацию, с которой пошла волна лживой информации, проверяют адвокаты.

- Ложь должна быть наказана: если юристы найдут в статье повод для иска, мы непременно обратимся в суд, - рассказал kp.ru Иосиф Пригожин. - Мы с Валерией - налоговые резиденты России: мы здесь живем и здесь же платим налоги. Все наше имущество, включая дачу в Швейцарии, задекларировано. Если бы я захотел, я бы 100 раз получил гражданство этой страны. Но мне это не надо, я даже не думал об этом никогда, не то что, сожалел! И более того: даже получив иностранное гражданство, я бы никогда не перестал быть гражданином России и человеком, родившимся в СССР.

По словам продюсера, его резонансное "интервью" состряпали из обрывков комментариев двухлетней давности, да еще и перекроив цитаты на собственный лад. А ведь сегодня каждая запятая имеет значение.

- Был вопрос: "Почему вы не оформили гражданство Швейцарии?". Я ответил: "Не знаю, не думал об этом". А в итоге вышла двусмысленная фраза: "Вот почему мы с Лерой до сих пор не сделали себе гражданство Швейцарии, где на берегу Женевского озера у нас уже 20 лет имеется дача, я не понимаю. Я просто не думал об этом". Чувствуете разницу? - продолжает Пригожин. - И смотрите, с какой скоростью и остервенением тиражируется ложь. СМИ, не удостоившись проверить информацию, выдают новости, что я сожалею. Просто охота на ведьм! Но я ни о чем не сожалею, имея российский паспорт. А сожалеть будет тот человек, который переврал мои слова. В стране должна быть ответственность за фейки.