Все о том, как бесплатно провести газ на участок: пошаговая инструкция

Когда газ будет проведен, вы почувствуете выгоду - он стоит значительно дешевле, чем дрова или уголь. Фото: www.gasfoto.ru

Что делать, если во всем поселке газ есть, а у вас нет? Подать заявку на догазификацию, и до границ вашего участка газ проведут бесплатно.

Главные условия - в вашем населенном пункте уже проведен газ, дом и земля зарегистрированы, а газ планируется использовать в личных, некоммерческих целях.

А теперь подробнее о каждом шаге.

Шаг 1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Идем в газораспределительную организацию или в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ). Заявку также можно подать в электронном виде на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, на портале «Госуслуги» или на сайте газораспределительной организации.

Узнать контакты газораспределительной организации вашего региона и задать другие вопросы про газификацию можно по телефону 8 800 101-00-04 (звонок бесплатный).

Труба до границы домовладения (участка) - бесплатно.

Шаг 2. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

В течение 30 рабочих дней после регистрации заявки газораспределительная организация подготовит договор о подключении, который нужно будет подписать в течение 10 дней.

Внимательно прочтите договор перед тем, как его подписывать. Вам должно быть ясно, что от вас требуется. Изучив договор, уточните у оператора, что вам предстоит сделать для газификации вашего дома. Газовики проведут газопровод до границы земельного участка бесплатно. Прокладка коммуникаций внутри участка и разводка сетей в доме выполняются за счет домовладельца.

Шаг 3. СТРОИМ ГАЗОПРОВОД

Теперь нужно проложить трубу от границы участка до дома и сделать разводку внутри. Это может сделать специализированная организация. Часто эту услугу под ключ оказывает и газораспределительная организация - уточняйте, когда подаете заявку и заключаете договор.

Шаг 4. ПОКУПАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ

Купить необходимое газовое оборудование - плиту, отопительный котел, водонагреватель, а также датчики и счетчики можно приобрести там же, где вы подавали заявку. Кстати, и совет по выбору оборудования можно получить в газораспределительной организации. Спрашивайте не стесняясь - специалист с радостью вам расскажет обо всех деталях.

Шаг 5. ПОДКЛЮЧАЕМ ГАЗ

Теперь осталось подключить оборудование и пустить газ. Ни в коем случае не пытайтесь делать это самостоятельно! Когда вся техника куплена и доставлена, а трубы проведены, сообщите об этом в газораспределительную организацию. Газовики придут и сделают все необходимое.

Уже почти 800 тысяч заявок было подано на социальную газификацию в России.

В большинстве регионов России для льготников действуют субсидии на газификацию. Чтобы узнать, на какую помощь от государства можно рассчитывать, обратитесь в администрацию муниципального района или городского округа по месту жительства или в газораспределительную организацию.

Можно подать заявку дистанционно. Если вам доступен портал «Госуслуги», то в поисковой строке находите «догазификация» - и следуйте инструкциям. А можно написать заявление от руки в участке газовой службы или филиала газораспределительной компании. Все способы равны и одинаково эффективны.

Уже почти миллион россиян воспользовались своим правом подать заявку. Итак, если вы - участник программы социальной газификации, до конца 2022 года газ появится на границе вашего земельного участка. Проверьте, это работает.

CПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

1. Можно ли по новой программе бесплатно газифицировать дом на территории СНТ или ДНП?

Некоммерческие объединения (садовые товарищества, дачные партнерства), которые расположены в газифицированных населенных пунктах, могут подключиться к сети бесплатно. Но газ на этих условиях проведут только до границ товарищества. Дальше, по территории товарищества, газопровод тянуть надо уже за свой счет.

2. Я подал заявку на газификацию, приложил документы по списку. Когда мне нужно будет подписать договор?

На рассмотрение заявки отведено не более 30 рабочих дней. Если заявка составлена правильно, все документы собраны, вы получите проект договора на подпись. Договор нужно будет подписать в течение 10 дней. В нем будут указаны сроки выполнения работ, а также обязанности заявителя по подготовке домовладения к приему газа.

3. Моя заявка одобрена, нужно покупать газовое оборудование - котел, плиту, счетчики. Но внезапно разразился финансовый кризис. Все это недешево. Боюсь, что накоплений мне теперь не хватит. Что мне делать?

Лучше не отказываться от покупки оборудования. Во-первых, это грамотная инвестиция, хороший способ вложения накоплений именно сейчас: газовое оборудование - это предмет первой необходимости в вашем доме и прослужит оно при правильном уходе долго. Во-вторых, сегодня стоит обратить внимание на оборудование отечественного производства. На российском рынке есть аналоги зарубежных моделей плит, котлов, счетчиков, водонагревательных колонок, не уступающие по качеству иностранным, но суще-ственно доступнее по цене. Кроме того, к приборам российского производства проще найти запчасти, если вдруг понадобится ремонт.

Узнайте, какие субсидии на газификацию дома есть в вашем регионе. Это поможет сэкономить средства, так как часть потраченных денег вы сможете вернуть.

В любом случае лучше довести газификацию своего дома до победного конца - именно сейчас это можно сделать выгодно в рамках догазификации. Тем более что вы уже начали процесс, подав заявку. Когда газ будет проведен, вы тоже почувствуете выгоду - он стоит значительно дешевле, чем дрова и уголь.

Фото: www.gasfoto.ru

4. С кем нужно подписывать договор о газификации, где взять образец?

Газораспределительная организация подготовит договор в трех экземплярах. Там вы подготовленные договоры и забираете для ознакомления и подписания. Подписав, один экземпляр оставьте себе, а два принесите обратно. Получить договоры и отправить их обратно можно также по почте.

Процесс подписания можно упростить, если вы готовы заключать договор в электронном виде. Тогда при подаче заявки надо выбрать электронную форму заключения договора о подключении.

5. Обязан ли я подписывать договор? Что делать, если меня не устраивают условия договора?

Вы вправе направить исполнителю мотивированный отказ от подписания договора. Для этого нужно изложить причины, по которым вас не устраивают те или иные условия, и в течение 10 дней с момента получения проекта договора отправить мотивированный отказ газораспределительной организации любым доступным способом. Исполнитель обязан принять меры по урегулированию разногласий и подготовить новый вариант договора. Если вы не подписываете полученный договор в течение 30 дней, заявка и договор аннулируются.

6. Зачем нужен расчет максимального часового расхода газа и кто его делает?

Такой расчет нужен, чтобы определить нагрузки на теплоснабжение, горячее водоснабжение, вентиляцию, а также подобрать подходящее газоиспользующее оборудование (котел, колонка). Максимальный часовой расход газа указывается в технических условиях. Расчет может сделать любая организация, у которой в штате есть специалисты-теплотехники.

Также максимальный часовой расход газа может рассчитать газораспределительная организация в вашем регионе.

7. На какую поддержку при подключении газа могут рассчитывать граждане? Какие льготы и субсидии есть? Кто подходит под льготы? Что положено?

Перечни льготников определяют сами регионы. Обычно на субсидию могут рассчитывать малоимущие граждане, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла, инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, многодетные семьи, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Но этот перечень может быть и шире. Кроме того, на газификацию можно потратить средства материнского капитала.

То же - и с размером и формой компенсации за подключение газа. Ее определяют регионы. Могут возместить, например, стоимость строительно-монтажных работ на участке и в доме, покупку газового оборудования и приборов учета. В некоторых регионах компенсируют ставки по кредитам, которые граждане берут на газификацию жилья.

8. Какие документы нужны для получения субсидий?

Перечень документов закреплен в постановлении органа власти региона. Узнать его можно через портал «Госуслуги».

Если такой возможности нет, звоните на прямую линию своей местной администрации или муниципалитета. Еще вариант - горячая линия по газификации 8 800 101-00-04.

Фото: www.gasfoto.ru

Сколько стоят работы внутри участка и покупка оборудования для дома

Итоговая стоимость будет зависеть от многих факторов:

• От объемов планируемого потребления газа

Для частного дома площадью до 150 кв. м со стандартным газовым отопительным котлом (до 24 кВт), водонагревателем (до 30 кВт) и газовой плитой максимальный часовой расход газа не превысит 7 куб. м.

• От затрат на строительство газопровода от забора до дома и в самом доме

Расходы напрямую зависят от того, как далеко дом находится от границы участка, а также от выбранного способа прокладки газопровода (надземный на опорах или подземный). Например, в Краснодаре или Нижнем Новгороде прокладка 10 метров подземного газопровода обойдется от 70 тысяч рублей, в Томской области или Приморском крае составит не менее 100 тысяч рублей.

• От выбора газового оборудования

Цена газоиспользующего оборудования будет зависеть от мощности, страны производителя, возможностей оборудования. Плюс прибавьте стоимость услуг по установке. Сегодня отечественные котлы стоят от 20 до 90 тысяч рублей, газовые колонки - от 5 до 40 тысяч, а счетчики - от 2 тысяч рублей, не считая установки и пломбировки. Например, в Оренбурге счетчик с установкой обойдется в 2,2 тысячи рублей, в Перми - 5 тысяч рублей, в Барнауле - 1,7 тысячи рублей.

Кстати, специалисты газораспределительной организации могут не только рассчитать будущие затраты, но и подсказать, какое оборудование следует выбрать, исходя из ваших пожеланий и параметров дома.

Фото: www.gasfoto.ru

Рассчитать ориентировочные затраты можно, обратившись в офис газораспределительной организации или самостоятельно. Специальный онлайн-калькулятор есть на сайте Единого оператора газификации www.connectgas.ru.

Когда газ будет проведен, вы почувствуете выгоду - он стоит значительно дешевле, чем дрова или уголь.

Базовый размер субсидии в Ленинградской области - 180 тысяч рублей. Для льготников сумма составит до 200 тысяч рублей, для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - до 300 тысяч рублей. На Ямале льготники в 2022 году могут рассчитывать на получение 100 тысяч рублей, в Карелии - до 121 тысячи, в Челябинской области - не более 60 тысяч рублей.

ВАЖНО

Прежде чем подавать заявку на подключение газа, обязательно обратитесь в свою местную администрацию - спросите, на какие льготы или субсидии можете рассчитывать вы лично. Это важно, потому что можно получить реальную финансовую поддержку.

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