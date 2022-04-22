Все ради "борьбы" с Россией: Немцев призывают умываться по-кошачьи

Немцы и итальянцы получили новую порцию советов и ограничений, как жить в период антироссийских санкций Фото: Shutterstock

Стремительным домкратом несутся по Европе антироссийские санкции, останавливая производство, закрывая компании, остужая батареи отопления, но не горячие головы. Последние, наоборот, воспаляются тем больше, чем жестче последствия санкций.

В Италии принято решение о том, чтобы не включать кондиционеры летом, дабы не охлаждать температуру в помещении ниже 25 градусов по Цельсию, и не включать отопление зимой, чтобы не нагревать жилые помещения выше 19 градусов. Сами понимаете, все это исключительно в рамках борьбы с Россией и Путиным. А кто не будет слушаться, того оштрафуют власти. Одно нарушение – один штраф: до 500 долларов. Будет ли увеличение штрафов за рецидив, пока непонятно. Но не исключено, что все именно так и задумано.

Известное немецкое издание Бильд после того, как видные государственные деятели и правительственные эксперты развернули целую агитационную кампанию о необходимости принятия душа не ежедневно, а гораздо реже, например, раз в неделю, пошло еще дальше. На его страницах немцам посоветовали вообще игнорировать воду, а брать пример с кошек. Которые умываются лапкой, но все равно пользуются всеобщей любовью.

Наконец-то раскрыт секрет немецких рыцарей, которые мылись два раза в жизни. В Константинополе, правда, от них из-за распространявшейся от них вони старались держаться подальше, но, понятно, что это из-за того, что их все боялись.

Котики, они когда лапкой умываются, даже в воду ее не опускают. Так, полизал лапку и потер себя, куда дотянулся. Наверное, немцам рекомендуют обходиться таким образом. В конце концов, умываются же англичане, налив воду в раковину и плескаясь прямо из нее. Кто сказал, что немцы так не смогут?

Закрываются предприятия по производству удобрений, полимерных изделий и далее по всей логистическо-производственной цепочке, фермеры ждут подвоха и чешут затылки, не понимая, что сеять и зачем. Поляки, уже даже и поляки бьют тревогу.

- Западным странам, стремящимся изолировать Россию на международном уровне, не следует создавать впечатление, будто они хотят достичь своих политических целей за счёт жителей развивающихся стран, - отмечается в последнем бюллетене Польского института международных отношений (PISM). - Россия является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран (за исключением Китая, Индии, Индонезии и Туниса), а также крупнейшим в мире производителем и экспортёром химических удобрений. Снижение их доступности в развивающихся странах приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы, а может быть, и годы.

И польские эксперты резюмируют: "Возможно, необходимо будет даже содействовать (путём ограничения санкций) экспорту продовольствия и удобрений из России".

Это, конечно, очень удобно – прикрыться общегуманитарными ценностями, чтобы сделать в реальности какое-то послабление собственному населению и бизнесу. Вместо того, чтобы пищать про то, как прижало.

Но я все никак не могу забыть про совет умываться лапкой. Как кошки.

И стесняюсь спросить, а лотки с наполнителями, чтобы как кошки, тоже уже заготовили? Или это пока еще по старинке, по человечьи?

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