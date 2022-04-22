Всех, кто выступает против России, объединяет одно

Почему "та сторона" занимает ту позицию, которую занимает? Фото: Shutterstock

Почему "та сторона" занимает ту позицию, которую занимает?

Что их всех соединяет - и уехавших либеральных московских евреев, и украинцев, и многих молчащих эрэфовских чиновников, и всех мажорных знаменитостей, артистов, миллионеров, словом, всех тех, кто явно или тайно, с оружием или без, но против России?

Что останется, если вычистить из риторики этих людей словесный шлак - ругань, пропагандистские штампы и пустые споры о том, Гитлер ли Путин и чей Крым?

И - больше того - представим себе, что где-то на кухне, за стаканом, в спокойной обстановке, когда никто посторонний не слышит - "та сторона" признала бы, что и Путин не Гитлер, и Крым возвращен добровольно, и Донбасс действительно восстал в свое время, и 2 мая в Одессе это преступление, и пытаться запретить русский язык - это скверное дело, ну и еще про сто тысяч тезисов нашего агитпропа - признала бы, что это правда, ведь это не так сложно признать, на самом-то деле.

И все равно у них осталось бы что-то очень важное, что-то такое, во имя чего они все равно остались бы при своем мнении, даже согласившись с целым морем того, что звучит с нашей стороны. Некое ядро их ценностей.

В чем оно состоит?

Я вам скажу.

Суть политической веры той стороны в том, что коллективный Запад, действуя на протяжении многих столетий, создал огромную и очень успешную цивилизационную машину.

Экономическую, технологическую, политическую, гуманитарную. Имиджевую, в конце концов.

СССР пытался что-то ей противопоставить, но проиграл. Китай делает что-то ей альтернативное, но - за высоким забором и строго для самих китайцев, так что этого как бы и нету.

А так - эта их цивилизационная машина царит в мире, и царствию ее не будет конца.

Она делает лучшие смартфоны, лучшие сериалы, она создала самые большие корпорации, авианосцы, построила самые красивые и посещаемые туристами города, в мире ходит ее валюта, акции продаются на ее биржах и так далее и так далее.

И это значит, что надо быть на стороне этой цивилизационной машины.

Быть на ее стороне любой ценой. На каких угодно условиях и в любой роли. Если скажут - сдать территории, сдать ядерное оружие, разделиться на двадцать государств, заплатить репарации, каяться, стоять на коленях, пить мочу, что там еще, - значит, надо так сделать, но - быть вместе с ней, быть ее частью.

И даже если в этой цивилизационной машине тебе что-то не нравится - а мы понимаем, что Шендеровичу на самом деле не нравится Миту, Кашину не нравится Шендерович, командиру "Азова" не нравятся гей-парады с трансгендерами, а Арестовичу, страшно сказать, не нравятся украинцы - и это видно, - ну, значит, надо терпеть, и все равно быть частью этой машины, хоть бы и поругивая ее, пока никто не слышит, а все равно быть там, где она.

Потому что у нее есть авианосец, нетфликс, айфон, илон маск и эмпайр стэйт билдинг, а больше ни у кого нету.

И если доказано, что эта машина действительно делала что-то плохое - ну, убила миллион человек где-то на Ближнем Востоке, бомбила Белград, одобрила отмену русской культуры, бездоказательно кого-то травила, врала, лицемерила, словом, плохо себя вела, - что ж, и в этом случае следует терпеть и не думать об этом, поскольку она - хозяин, и это ее мир, ее правила игры, и надо играть по этим правилам.

А если вы не хотите играть по ее правилам, то вы неудачники.

Что вы ей можете противопоставить?

Где ваши авианосцы? Где ваши айфоны? Где ваши биржи и корпорации? Ну а про сериалы и вспоминать стыдно.

Иными словами, надо быть на стороне сильного, надо быть на стороне гарантированного успеха, прогресса и будущего, а это значит - на стороне Запада, - вот весь смысл того, что нам говорит та сторона.

И если ради этого надо назваться украинцами - назовемся.

Если ради этого надо бежать из Москвы в Тель-Авив - побежим.

Если ради этого надо отрезать себе причиндалы, объявить себя гендерфлюидом, да хоть стоять на голове и дрыгать ногами в воздухе - очень хорошо, что скажете, то и сделаем, только пустите нас туда, где все уже давным давно устроено так, как надо.

Всю эту незамысловатую философию в пьесе "Вишневый сад" излагает прислуга:

...Дуняша (Яше): Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша: Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (Зевает, потом закуривает сигару.)

Епиходов: Понятное дело. За границей всё давно уж в полной комплекции.

Яша: Само собой.

Что на это можно ответить?

Что внутренне свободный человек, в отличие от лакея, предпочитает быть не на стороне хозяина, а на своей стороне.

На своей - безотносительно того, сколько она произвела айфонов или авианосцев.

И, даже если это невыгодно, предпочитает оставаться собой, а не тем, кем ему скажут быть.

Вот и все.

Но эту элементарную истину нельзя объяснить тем, кто бежит за лучшей в мире цивилизационной машиной.

Как нельзя и доказать нам, что мы неправильно делаем, что не гонимся за прогрессом, а остаемся у себя дома, в нашей трудной холодной России, слушая птичий шум и встречая свою судьбу.