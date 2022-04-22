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Политика22 апреля 2022 11:20

Всех, кто выступает против России, объединяет одно

Известный публицист Дмитрий Ольшанский о нелегкой судьбе «той стороны», которая вынуждена терпеть противоречия между собой, ради придуманной идеи
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Почему "та сторона" занимает ту позицию, которую занимает?

Почему "та сторона" занимает ту позицию, которую занимает?

Фото: Shutterstock

Почему "та сторона" занимает ту позицию, которую занимает?

Что их всех соединяет - и уехавших либеральных московских евреев, и украинцев, и многих молчащих эрэфовских чиновников, и всех мажорных знаменитостей, артистов, миллионеров, словом, всех тех, кто явно или тайно, с оружием или без, но против России?

Что останется, если вычистить из риторики этих людей словесный шлак - ругань, пропагандистские штампы и пустые споры о том, Гитлер ли Путин и чей Крым?

И - больше того - представим себе, что где-то на кухне, за стаканом, в спокойной обстановке, когда никто посторонний не слышит - "та сторона" признала бы, что и Путин не Гитлер, и Крым возвращен добровольно, и Донбасс действительно восстал в свое время, и 2 мая в Одессе это преступление, и пытаться запретить русский язык - это скверное дело, ну и еще про сто тысяч тезисов нашего агитпропа - признала бы, что это правда, ведь это не так сложно признать, на самом-то деле.

И все равно у них осталось бы что-то очень важное, что-то такое, во имя чего они все равно остались бы при своем мнении, даже согласившись с целым морем того, что звучит с нашей стороны. Некое ядро их ценностей.

В чем оно состоит?

Я вам скажу.

Суть политической веры той стороны в том, что коллективный Запад, действуя на протяжении многих столетий, создал огромную и очень успешную цивилизационную машину.

Экономическую, технологическую, политическую, гуманитарную. Имиджевую, в конце концов.

СССР пытался что-то ей противопоставить, но проиграл. Китай делает что-то ей альтернативное, но - за высоким забором и строго для самих китайцев, так что этого как бы и нету.

А так - эта их цивилизационная машина царит в мире, и царствию ее не будет конца.

Она делает лучшие смартфоны, лучшие сериалы, она создала самые большие корпорации, авианосцы, построила самые красивые и посещаемые туристами города, в мире ходит ее валюта, акции продаются на ее биржах и так далее и так далее.

И это значит, что надо быть на стороне этой цивилизационной машины.

Быть на ее стороне любой ценой. На каких угодно условиях и в любой роли. Если скажут - сдать территории, сдать ядерное оружие, разделиться на двадцать государств, заплатить репарации, каяться, стоять на коленях, пить мочу, что там еще, - значит, надо так сделать, но - быть вместе с ней, быть ее частью.

И даже если в этой цивилизационной машине тебе что-то не нравится - а мы понимаем, что Шендеровичу на самом деле не нравится Миту, Кашину не нравится Шендерович, командиру "Азова" не нравятся гей-парады с трансгендерами, а Арестовичу, страшно сказать, не нравятся украинцы - и это видно, - ну, значит, надо терпеть, и все равно быть частью этой машины, хоть бы и поругивая ее, пока никто не слышит, а все равно быть там, где она.

Потому что у нее есть авианосец, нетфликс, айфон, илон маск и эмпайр стэйт билдинг, а больше ни у кого нету.

И если доказано, что эта машина действительно делала что-то плохое - ну, убила миллион человек где-то на Ближнем Востоке, бомбила Белград, одобрила отмену русской культуры, бездоказательно кого-то травила, врала, лицемерила, словом, плохо себя вела, - что ж, и в этом случае следует терпеть и не думать об этом, поскольку она - хозяин, и это ее мир, ее правила игры, и надо играть по этим правилам.

А если вы не хотите играть по ее правилам, то вы неудачники.

Что вы ей можете противопоставить?

Где ваши авианосцы? Где ваши айфоны? Где ваши биржи и корпорации? Ну а про сериалы и вспоминать стыдно.

Иными словами, надо быть на стороне сильного, надо быть на стороне гарантированного успеха, прогресса и будущего, а это значит - на стороне Запада, - вот весь смысл того, что нам говорит та сторона.

И если ради этого надо назваться украинцами - назовемся.

Если ради этого надо бежать из Москвы в Тель-Авив - побежим.

Если ради этого надо отрезать себе причиндалы, объявить себя гендерфлюидом, да хоть стоять на голове и дрыгать ногами в воздухе - очень хорошо, что скажете, то и сделаем, только пустите нас туда, где все уже давным давно устроено так, как надо.

Всю эту незамысловатую философию в пьесе "Вишневый сад" излагает прислуга:

...Дуняша (Яше): Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша: Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (Зевает, потом закуривает сигару.)

Епиходов: Понятное дело. За границей всё давно уж в полной комплекции.

Яша: Само собой.

Что на это можно ответить?

Что внутренне свободный человек, в отличие от лакея, предпочитает быть не на стороне хозяина, а на своей стороне.

На своей - безотносительно того, сколько она произвела айфонов или авианосцев.

И, даже если это невыгодно, предпочитает оставаться собой, а не тем, кем ему скажут быть.

Вот и все.

Но эту элементарную истину нельзя объяснить тем, кто бежит за лучшей в мире цивилизационной машиной.

Как нельзя и доказать нам, что мы неправильно делаем, что не гонимся за прогрессом, а остаемся у себя дома, в нашей трудной холодной России, слушая птичий шум и встречая свою судьбу.

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