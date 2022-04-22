ФСБ России: Неизвестные на вокзале Варшавы вербуют лжесвидетелей событий в Буче

Гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров последние несколько лет жил в Киеве.

Сотрудники ФСБ России допросили гражданина Таджикистана Тимура Хагайназарова, который несколько лет жил в Киеве. После начала специальной операции на Украине жизнь его превратилась в кошмар.

Рассказывает Тимур Хагайназаров: «После начала спецоперации силовики не выпускали из Киева граждан других государств. Сделали из нас «живой щит». По городу не могли передвигаться. Нужны были спецпропуска и пороли. Но их имели только подразделения самообороны и избранные киевляне, которым разрешили выехать из города, а сам Киев оказался перекрыт блокпостами».

Житель Киева свидетельствует о систематических издевательствах над местными жителями: «Однажды меня забрали силовики, и стали избивать за то, что я как-то высказался знакомому по поводу Зеленского. Увезли к себе, неделю били, потом выбросили у подъезда. В наших домах к тому времени уже заселили вооруженных силовиков с оружием. Они оборудовали в домах огневые точки. Они даже в стенах сделали дыры, чтобы не выходить на улицу через подъезд. Очень много грузин, американцев, британцев, французов. Много иностранцев».

Не выдержав систематических побоев, Хагайназаров решит бежать с женой в Польшу:

«Однажды вышел на улицу, чтобы купить поесть. Меня избили потом назвали диверсантом, потому, что я не мог выговорить их пароль. Они провели обыск дома, искали доказательства, что я диверсант. Когда ничего не нашли, запретили выходить на улицу. Через неделю вышел за едой, встретил одного из них - грузина. Он мне сказал, что расстреляет если еще раз увидит. Вот после этого случая друг помог выбраться нам с женой на машине из этого района, посадил на поезд, и поехали в Варшаву. В дороге познакомились с семьей Николая из Ирпень, который тоже бежал с семьей из Украины. Пока ехали до Львова он показывал кадры, как силовики из «Азова» уничтожают людей, подрывают мосты».

Польша русскоязычного уроженца Таджикистана встретила насторожено: «В Варшаве на вокзале встретил украинцев. Попросил их помочь жене. Они стали спрашивать, а являюсь ли я украинцем. Я знают только таджикский и русский. Пытался объяснить им, что много лет жил в Киеве. А они ответили мне, что на «москальском не размолвляют», а помогают только украинцам. Пока курил говорил с сестрой, которая живет в Краснодаре на русском. После разговора ко мне подошел бородатый мужчина и стал расспрашивать меня, кто я такой. Потом к нему присоединился второй - светленький. Они стали предлагать мне поехать в Германию, Бельгию, обещали дать пароли, которые помогут устроиться. Надо будет лишь в специальной комнате на видеокамеру рассказать, что приехал из Бучи, где русские стреляли мирным гражданам в лоб и затылок, насиловали, грабили. Я отказал им, сказал, что собираюсь ехать в Россию».

После того, как Хагайназаров отказался давать лжепоказания о преступлениях российских военнослужащих в Буче от него отстали. Поняв, что в Европе он не нужен, Тимур решил поехать к сестре в Россию.