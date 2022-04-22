Минобороны: выжившим наемникам в «Азовстали» предложили поднять белые флаги

Руководствуясь чисто гуманными принципами в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения Минобороны России в очередной раз предлагает ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу Фото: Дмитрий СТЕШИН

Руководствуясь чисто гуманными принципами в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения Минобороны России в очередной раз предлагает ввести «режим тишины» и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева.

«Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали». В случае обнаружения таких признаков на любом из направлений металлургического комбината «Азовсталь» Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн», - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что благодаря принятым мерам, из Мариуполя уже удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1 844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен.

«Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь. Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны. Указанная статистика свидетельствует об безосновательности обвинений властей Украины и стран так называемого цивилизованного запада в адрес Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих», - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России.

Напомним, с 21 марта 2022 г. Вооруженные Силы Российской Федерации ежедневно объявляют гуманитарные паузы, в ходе которых вводится полный «режим тишины» для эвакуации из города Мариуполя всех, без исключения, мирных людей в любом избранном ими направлении.

В Минобороны заявляют, что российская сторона «это делала, и продолжает делать, чисто из гуманных принципов по отношению к мирному населению». Однако, введение «режимов тишины» приводит к «значительному замедлению темпов продвижения войск и переносу сроков выполнения задач по уничтожению формирований ВСУ и неонацистов в городе».

ВНИМАНИЕ!

Еще раз доводим принципиальные подходы руководства Российской Федерации по указанной гуманитарной инициативе:

1. Доставка гражданского населения осуществляется в любую точку, как на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины, так и в Российскую Федерацию (это решение принимается каждым самостоятельно).

2. Сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам гарантируется сохранение жизни.

3. Указанным категориям граждан гарантируется полная безопасность.

4. Всем, без исключения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь, в том числе первичная на пунктах сбора.

5. Данная гуманитарная инициатива со стороны Российской Федерации действует круглосуточно.

6. Для реализации мероприятий указанной гуманитарной акции российская сторона в городе Мариуполе в постоянной готовности содержит достаточное количество автобусов, автомобильного транспорта для перевозки людей, а также автомобилей скорой медицинской помощи с врачебно-сестринскими бригадами.

7. Указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут.

8. По оперативным каналам связи это заявление немедленно доводится украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Верещук Ирину Андреевну.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы обеспечивают выдачу гуманитарной помощи жителям Украины и выполняют задачи по возвращению к мирной жизни населенных пунктов, освобожденных от националистов.

Росгвардия совместно с МЧС России продолжает работу по поддержке мирного населения Украины. За прошедшую неделю в южных регионах страны росгвардейцы обеспечили выдачу 187 тонн гуманитарного груза. Более 32 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Каховки, Мелитополя, Приморска, Херсона и других населенных пунктов получили продукты питания и предметы первой необходимости.

Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность на освобождённых территориях. За неделю на юге Украины подразделения Росгвардии задержали 91 участника националистического движения, обнаружили 41 единицу военной и специальной автомобильной техники, 2 схрона. Из незаконного оборота изъяты 283 единицы огнестрельного оружия, 30 гранатометов, 166 ручных гранат, 514 снарядов и мин, более 43 000 боеприпасов, 2 самодельных взрывных устройства.