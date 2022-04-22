В США опасаются, что идущее на Украину оружие когда-нибудь обратят против них самих

Боец ВСУ с американским переносным противотанковым комплексом "Джавелин". Фото: REUTERS

США продолжают заваливать Украину оружием. Щедрость Байдена в этом вопросе достигла невероятных даже для президента США возможностей. Невероятных настолько, что он, по его собственным словам, «практически исчерпал свои полномочия в плане выделения средств». Президенту США даже «придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойные поставки оружия и боеприпасов Киеву».

Конгрессмены вряд ли будут против. Но они все чаще и чаще начинают говорить о рисках бесконтрольных поставок оружия на Украину, поскольку в долгосрочной перспективе часть этих вооружений может оказаться совсем в других странах, а также в руках тех украинцев, которых Вашингтон вовсе не собирался вооружать.

Уже не в первый раз складывается ситуация, при которой не Украина зависит от США, а… США зависят от Украины: американских военных и даже дипломатов там нет, а это значит, что правительству Зеленского придется верить на слово – как и каким образом там потратили благосклонно выделенную военную помощь. Равно как и верить тому, что подобная помощь в столь серьезных объемах украинцам действительно нужна.

Украинский военнослужащий принимает участие в разгрузке западных противотанковых комплексов, аэропорт Борисполь, февраль 2022 г. Фото: REUTERS

Журналисты CNN, опираясь на свои источники в американской разведке, сообщают, что в Вашингтоне признают – у Запада, включая США, «есть существенные пробелы в информации, получаемой ими из Украины».

И если определенные виды вооружения хоть как-то можно отслеживать, то такая «мелочь» как винтовки, снаряды, патроны, может раствориться в сводках потерь и трат, ежедневно звучащих из Киева. И оказаться в тысячах километрах от Украины, более того, быть использованной против самих американцев.

Американский военный аналитик Джордан Коэн прямо заявляет, что самая большая опасность, связанная с нескончаемым потоком оружия, направляемого сейчас из США в Украину, заключается в том, что нет никакого понимания того - где и в чьих руках это оружие окажется. И приводит в пример многолетние поставки американских вооружений в Афганистан: хотели, чтобы моджахеды палили «стингерами» в советских военнослужащих, а, в итоге, эти ракеты полетели в американских вояк, когда США сами вторглись в Афганистан в 2001 году.

Неделю назад Вашингтон объявил, что обеспечит Украину вертолетами, пушками и дронами. Столь мощные виды вооружения заставили некоторых представителей Пентагона обеспокоиться тем, что подобного рода поставки могут серьезно осложнить ситуацию на Украине. И уже после того, как об этом стало известно, в Пентагон был направлен запрос с просьбой прояснить положение дел.

Ответ пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби заставил удивиться даже самых тертых конгрессменов. «Я не могу вам сказать – где они находятся, и используют ли их украинцы в данный момент. – сообщил он. – Они не сообщают нам о каждом патроне. Возможно, мы никогда не узнаем точно, в какой степени украинцы используют американское оружие».

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби. Фото: REUTERS

Кирби также рассекретил механизм таких поставок: предпоследним пунктом поставок является Польша, откуда грузовики с оружием отправляются в Украину, где «украинцы сами определяют, куда направить его».

А Байден в очередной раз объявляет о новой партии «помощи» Киеву. Как, например, он это сделал в четверг. «Я объявляю о выделении еще 800 миллионов долларов, чтобы еще больше усилить возможности Украины вести боевые действия на востоке, в Донбассе. – процитировали американского президента мировые новостные агентства. - Этот пакет включает в себя тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц, а также 144 тысяч боеприпасов для этих гаубиц».

Анализировавшие ситуацию журналисты CNN, сами того не подозревая, делают неожиданный вывод: Вашингтон столь жаждет поквитаться чужими руками с Москвой, что считает неспособность накачать Украину оружием куда меньшим риском, нежели это оружие окажется на черном рынке и, с высокой долей вероятности, в обозримом будущем будет направлено против самой Америки.