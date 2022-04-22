Роспотребнадзор примет участие в ПМЭФ-2022

Юбилейный 25-й ПМЭФ состоится 15-18 июня 2022 на площадке КВЦ «Экспоцентр». Фото: Александр ГЛУЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) примет участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15-18 июня 2022 на площадке КВЦ «Экспоцентр». Роспотребнадзором совместно с Фондом Росконгресс будут приняты все необходимые меры для защиты участников и гостей Форума от новой коронавирусной инфекции.

На выставочной экспозиции ПМЭФ будет функционировать стенд Роспотребнадзора, посвященный в том числе российским технологиям разработки и производства тест-систем, высококачественных диагностических препаратов и вакцин, конкурентных с импортными аналогами, а также реализации проекта «Санитарный щит».

- С начала пандемии наши научные институты и промышленность существенно продвинулись вперед. Сегодня мы сами, внутри страны, производим почти все необходимое для качественной защиты от коронавирусной инфекции. Формирование и укрепление «санитарного щита» страны – это основа нашей безопасности, и в этом направлении мы уже достигли значительного прогресса, - подчеркнула руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В деловой программе Петербургского международного экономического форума при поддержке Роспотребнадзора будут организованы две панельные дискуссии: «Санитарный щит – инвестиции в развитие» и «От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание в условиях экономических ограничений».

Укрепление «санитарного щита» страны не только поможет эффективнее реагировать на новые пандемии, но и послужит развитию смежных отраслей, будет стимулировать импортозамещение в сфере биотехнологий. Государственные вложения в «Санитарный щит» имеют мультиплицирующий эффект. Они привлекут дополнительные инвестиции в науку, развитие биотехнологий, производство тестов и вакцин, лабораторное приборостроение, развитие специализированной проектно-строительной отрасли, что сыграет важную роль в период усиливающегося санкционного давления, когда импортозамещение и увеличение выпуска продукции российского производства становится не опцией, а единственным вариантом для развития страны.

Участники сессии «Санитарный щит – инвестиции в развитие» обсудят, какой эффект для национальных целей развития приносят инвестиции в повышение готовности к биологическим угрозам, какие новые инструменты для защиты от эпидемий даст «Санитарный щит», как конвертировать вложения в борьбу с эпидемиями в развитие науки, промышленности, образования, какова роль индустриальных партнеров, а также какие механизмы необходимы для мультипликации инвестиций.

Сессия «От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание в условиях экономических ограничений» будет посвящена современным подходам к здоровому питанию с учетом особенностей образа жизни в современных условиях.

В России благодаря проекту «Здоровое питание», входящему в национальный проект «Демография», на федеральном и региональном уровне проводятся мероприятия по мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Эксперты обсудят, сложно ли обеспечивать контроль качества и безопасности пищевой продукции в условиях экономической и технологической изоляции, каким образом повысить доступность простых и полезных продуктов питания для россиян в период санкционного давления, какова роль импортозамещения и импортонезависимости в пищевой индустрии, и существуют ли наукоемкие отечественные технологии для развития пищевых отраслей.