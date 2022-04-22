Борис Джонсон признал: Россия может победить на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Все два месяца, что длится специальная военная операция России на Украине, западные представители в один голос твердили, что Киев «с помощью демократических государств стойко отражает агрессию». Вчера, например, вопреки очевидной реальности, спикер госдепартамента США Нед Прайс на голубом глазу заявил, что ВСУ продолжают сохранять контроль над Мариуполем.

И тут вдруг с Запада раздался голос, которого ожидали меньше всего. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на пресс-конференции в Нью-Дели, где он находился с визитом, признал, что Россия вполне может победить на Украине.

- Печально то, что это реальная возможность, - сказал премьер, поспешив добавить, что «у Путина огромная армия» и он якобы полон решимости «изничтожить украинцев».

Как отметила газета The Financial Times, заявление Джонсона стало первым признанием крупного западного лидера того, что Россия может одержать победу, и знаменует собой значительный сдвиг в его собственной риторике по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад.

В Евросоюзе уже успели ужаснуться тому, что британский премьер выдал тщательно скрываемую правду. «Замечание Джонсона разозлит Киев», - сказал The Financial Times высокопоставленный чиновник ЕС.

Показательно, кстати, что Джонсон исключил направление британской тяжелой военной техники напрямую киевскому режиму. Вместо этого он предложил такую схему: Польша передаст Украине оставшиеся у нее советские танки Т-72, а взамен получит современные боевые машины из Великобритании.

- Мы больше думаем о том, что мы можем сделать, чтобы компенсировать затраты таким странам, как Польша, которые, возможно, захотят направить более тяжелое вооружение, чтобы помочь защитить украинцев, - заявил Джонсон. - Рассматриваем возможность отправки наших танков в Польшу, чтобы помочь им, поскольку они отправляют часть своих T-72 на Украину.

В Варшаве такой «бартер» пока не комментировали. Но совершенно очевидно, что «англичанка гадит» как и прежде, предпочитая, чтобы за ее интересы воевали другие, а Лондон тут как-будто и не при чем.