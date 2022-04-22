Основатель полка «Азов» угрожает ударить ракетой по участникам "Бессмертного полка" в Мариуполе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести весь "необходимый комплекс мер" в отношении высказываний основателя полка "Азов" Андрея Билецкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести весь "необходимый комплекс мер" в отношении высказываний основателя полка "Азов" Андрея Билецкого, который пообещал ударить ракетой "Точка-У" по мирному шествию жителей Мариуполя 9 мая.

При этом само шествие "Бессмертного полка" в Мариуполе украинский националист назвал "провокацией украинского народа, а данные преступные действия против мирных граждан - адекватным ответом".

Кроме это Следственный комитет России возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91 движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины чьи военнослужащие с помощью "Амфибия" заминировали 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама Донецкой Народной Республики.

- Доподлинно зная, что гражданское население использует указанную территорию и акваторию моря в мирных целях, украинские военнослужащие о выполненном ими минировании местных жителей не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства минирование акватории Азовского моря привело к жертвам: 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, 4 члена экипажа которого погибли. На следующий день на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка подорвались на минах и погибли еще 2 человека.

- Никто из данных лиц в вооруженном конфликте и в боевых действиях участия не принимал, - отметила Петренко.

Также следователи занялись сбором информации о руководстве и сотрудниках следственных изоляторов, которые допустили пытки и истязания более 20 российских военнослужащих. По данным следствия садисты проходят службу в городах Кропивницкий (Николаевская область), Киеве (СИЗО № 13) и Полтаве (СИЗО № 23).

Об обстоятельствах произошедшего уже допрошены российские военнослужащие, которые в настоящее время проходят лечение и реабилитацию. Из медицинских учреждений истребованы необходимые документы. Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, виновных в содеянном.