«Извините, до 6 лет тюрьмы»: Почему на самом деле производитель шин Continental возобновил работу в России

Калужский завод Continental начал работу в 2013 году Фото: ТАСС

750 шагов вперед и один (ну может, два) назад. По такому принципу нас покидают иностранные компании. По подсчетам ученых Йельского университета, уже семь с половиной сотен западных организаций приостановили работу в России или ушли насовсем, а возобновляют ее считанные единицы.

Самый свежий пример - завод немецкого производителя покрышек Continental под Калугой. Он «приостановил работу» 8 марта, а во второй половине апреля снова запустил конвейер. Как утверждают представители компании в комментариях западным СМИ, это «решение не ориентировано на получение прибыли».

- Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса, - заявили агентству Reuters в Continental. - Чтобы защитить наших сотрудников в России от судебного преследования, мы временно возобновляем производство легковых шин для местного рынка на нашем шинном заводе в Калуге, если это необходимо.

На первый взгляд звучит странно. Неужто и правда работники компании пошли бы под суд, не запусти они конвейер? Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Infoline» Иван Федяков считает, что завод действительно возобновил работу вынуждено.

- Сделано это было для того, чтобы руководство предприятия не попало под уголовную ответственность, - говорит Иван Федяков. - В российском законодательстве предусмотрена статья о преднамеренном банкротстве юрлица. Как бы мы ни относились к их действиям, но все признаки есть. Учитывая, что экономических причин приостанавливать деятельность не было, то это может пройти по статье 196 УК РФ. А это, извините, срок до шести лет для руководства компании.

Но с другой стороны, остальные 749 компаний не спешат возвращаться или «возобновлять работу» и при этом не боятся сесть. Интересно, ждать ли их возвращения после такого «принуждения к работе»?

СПРАВКА «КП»

Калужский завод Continental начал работу в 2013 году, в него вложено 240 млн евро инвестиций. На нем работает 1300 человек. Выпускает шины Continental, Gislaved и Matador.

Другие иностранные производители покрышек Bridgestone, Michelin и Yokohama, «заглушившие» конвейер, пока работу не возобновили. Еще два инострранных производителя - Pirelli и Nokian Tyres - работу в России не останавливали. Российские бренды Kama Tyres, Cordiant, «Уралшина», «Омскшина» и другие продолжают работу.