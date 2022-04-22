«Сбербанк» и власти Югры договорились о совместной подготовке IT-кадров для российской экономики

«Сбербанк» подписал 22 апреля соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Партнерская программа предполагает работу в сфере подготовки IT-кадров, а также включает открытие «Школы 21» в Сургуте.

Спрос на кадры

«Школа 21» дает возможность кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Проект уже успешно реализован в Москве, Новосибирске и Казани. Четвертая школа будет открыта в Сургуте, где сейчас ведется модернизация здания.

- «Школа 21» — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования. Она дает новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В «Школе 21» уникальная методика преподавания - у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое у человека было образование до поступления в «Школу 21», - рассказал Герман Греф, президент, председатель правления «Сбербанка».

Обучение в «Школе 21» дает возможность приобрести навыки, необходимые современному специалисту на рынке IT. За три года существования проекта было получено более 400 тысяч заявок на поступление. Каждый студент может сам выстроить график обучения и двигаясь по своей индивидуальной образовательной траектории, наряду с обучением программированию, происходит активная прокачка «мягких навыков».

Создание кампуса к 2023 году

«Сбер» продолжит готовить высококвалифицированные IT-кадры для российской экономики. Школа программирования в Сургуте — это четвертый проект «Сбера» в России. Кампус будет располагаться в центре города, рядом есть общежитие, где смогут останавливаться ученики из других городов. Открытие кампуса планируется в начале 2023 года.

- Опыт и успех проекта «Сбербанка» нацелил нас на то, чтобы двигаться в этом направлении. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе «Школы 21». Мы благодарны «Сберу» за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое – у нас есть партнер, который уже прошел этот путь, - сказала Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ежегодно в новой школе смогут обучаться до 450 человек. Фактически Сургут получит один из самых современных кампусов. При этом качество образования во всех проектах «Школа 21» по стране совершенно одинаковое — высокое. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 до 3 лет. Одним из важных условий является доступность обучения - бесплатно.

Последнее время наблюдается новый тренд не на отдельного специалиста, а на команду, которая сложилась во время учебы. Большие компании готовы пригласить сразу нескольких специалистов, которые совместно работали над проектами по графике, Unix, Web, мобильной разработке, Big Data, искусственный интеллект.

Сегодня учениками проекта «Школа 21» в Москве, Казани и Новосибирске являются 3500 человек из 76 регионов России. Более 1000 из них уже прошли или проходят стажировки и трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах.