Назло западу отморозим себе уши? Грузовикам из Европы хотят запретить въезд в Россию

Европейские перевозчики, оказавшись на рынке без конкурентов в лице наших и белорусских компаний подняли цены на 30-40 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономическая война с западом идет по всем фронтам: в небе, на воде, на дорогах. Вот хроника одного из «сражений» этой «войны». После начала спецоперации на Украине многие транспортные компании из Европы отказались возить грузы в Россию. 9 апреля Евросоюз запретил грузовикам из России и Белоруссии въезд на свою территорию. А 16 апреля белорусы запретили въезд европейским фурам. И теперь они едут в Россию окольными путями - например, через Прибалтику - наматывают лишние сотни километров, стоят в длинных очередях на границе. Они везут товары, не попавшие под санкции — семена, цветы, еду и лекарства из Германии, Франции, Италии и других стран запада.

- Ассортимент магазинов и аптек сократиться не должен. Поэтому мы должны встречать тех западных перевозчиков, которые не отказываются доставлять товары в Россию, как родных, - сказал «Комсомолке» на днях знакомый сотрудник таможни.

Так считают не все. Российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) обратилась в правительство и просит запретить грузовикам из Евросоюза въезд в Россию. Зачем? Ну, во-первых, это был бы «наш ответ Чемберлену». Во-вторых, так АСМАП хочет наказать европейцев за «необоснованный рост ставок на доставку грузов». И при этом сохранить рабочие места для наших международных перевозчиков.

Но не станет ли это классическим примером известной пословицы «назло маме отморожу себе уши»? Или, раз уж мы говорим об автотранспорте, отдавлю себе ноги?

- Будем рубить с плеча - бизнес не спасем, - уверен президент Национальной Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. – Не нужно «зеркалить» санкции. Это навредит всем участникам рынка. Останутся без работы и наши перевозчики, и европейцы. Поэтому мы предлагаем такой вариант: европейцы везут свой экспортный товар до приграничной зоны с Россией, а там перегружают его на наши фуры, которые доставят груз до конкретного адресата. Таким образом все будут при работе, а рядовой потребитель не останется без необходимых вещей.

В общем, компромисс найти можно - было бы желание сотрудничать. По оценке экспертов, вариант «перегрузки» товаров - не самый лучший для ценообразования, но в сложившейся ситуации оптимальный. И вот почему.

- Европейские перевозчики, оказавшись на рынке без конкурентов в лице наших и белорусских компаний подняли цены на 30-40 процентов, - объясняет Владимир Матягин. - Для потребителя это существенное удорожание продукта. А если товар перегружать на границе, не будет таких накруток. Российские цены на перевозки не такие высокие, плюс наше дизельное топливо дешевле, чем в Европе. Если же будем жаждать «крови» - категоричных ответных мер, страну ждет шаг назад. Пока не наладим у себя производство важных товаров, которые сейчас импортируем, будут потери и дефицит. Именно поэтому поступать нужно мягко. Не запрещать, а искать альтернативы и параллельно развивать свое производство.