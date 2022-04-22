Переворот в лечении астмы: популярные лекарства приносят больше вреда, чем пользы

Эксперты проанализировали ситуацию с лечением бронхиальной астмы в нашей стране и опубликовали результаты исследования Фото: Shutterstock

В России слишком часто и неоправданно пациентам с астмой назначают короткодействующие бронхолитические препараты (в их числе, к примеру, популярное лекарство с действующим веществом сальбутамол). К такому выводу пришла команда врачей и ученых под руководством главного внештатного пульмонолога Минздрава России, доктора медицинских наук Сергея Авдеева. Эксперты проанализировали ситуацию с лечением бронхиальной астмы в нашей стране и опубликовали результаты исследования в международном медицинском издании Journal of Asthma and Allergy.

Авторы научной работы рассмотрели истории болезни 618 пациентов старше 12 лет из двенадцати медицинских центров в разных регионах России. В основном это были больные со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой (78,5%). Выяснилось, что в 37% случаев астматикам избыточно назначали те самые короткодействующие бронхолитические препараты. То есть неправильное лечение получает в среднем примерно каждый третий пациент. И это еще без учета тех, кто самостоятельно покупает лекарства-бронхолитики - они продаются в свободном доступе.

ПРИСТУПЫ СНИМАЕМ, А БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРУЕТ

Почему же использование популярных ингаляторов признано «неправильным» методом борьбы с астмой? Дело в том, что средства-бронхолитики на самом деле не лечат эту болезнь, а лишь временно снимают самый неприятный и опасный симптом. А именно, купируют (прекращают) приступ удушья. Безусловно, это важно и жизненно необходимо. Но! Если основное «лечение» сводится к таким скоропомощным ингаляциям, то на самом деле это не лечение, а лишь устранение последствий. В то время как болезнь зачастую прогрессирует.

Более того, регулярное долгосрочное употребление бронхолитиков еще и может дать весьма опасные побочки. В их числе - нарушение сердечного ритма и даже сердечная недостаточность. То есть патологии, которые сами по себе могут привести к смерти.

С учетом всех этих обстоятельств еще в 2019 году в Международные рекомендации по лечению бронхиальной астмы были внесены важные изменения. Медицинские эксперты призвали врачей отказаться от назначения короткодействующих бронхолитиков «в целях безопасности для пациентов».

Что происходит у нас в стране и как сегодня безопасно и эффективно лечить бронхиальную астму? Ответы на эти вопросы дал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, доктор медицинских наук Андрей Малявин, цитаты которого приводит официальный телеграм-канал телеканала «Доктор».

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ

На самом деле современная тактика успешного лечения астмы - это назначение пациентам не бронхолитиков, а двух других групп препаратов, поясняет профессор Малявин. Самой эффективной считается комбинированная терапия, которая включает гормональные противовоспалительные препараты (ингаляционные кортикостероиды) и лекарства с действующим веществом формотерол, рассказал врач.

Кортикостероиды подавляют аллергическое воспаление, которое лежит в основе бронхиальной астмы. За счет этого снижается частота приступов и их тяжесть, риск прогрессирования болезни. Вторая же группа препаратов быстро снимает бронхоспазм (приступ удушья), как и бронхолитики, но при этом действует до 12 часов. Поэтому передозировка, избыточное употребление маловероятно, отмечает Андрей Малявин.

Хорошая новость в том, что сегодня не только международные, но и российские официальные рекомендации по лечению астмы предписывают врачам назначать такую комбинированную терапию, подчеркивает эксперт. А что на практике?

- По инерции и врачи назначают, и пациенты пользуются [короткодействующими бронхолитиками]. Потому что эти препараты есть в свободном доступе, - объясняет профессор Малявин. Особенно часто, по его словам, «безудержное» избыточное употребление бронхолитиков встречается «среди молодежи, подростков, которые пытаются купировать приступы и превышают дозировки».

БУДЬ В КУРСЕ!

Как понять, что вы перебарщиваете с препаратом для снятия приступов удушья?

- Есть красный флажок: если в течение года пациент использует более трех флаконов короткодействующих препаратов, например, сальбутамола, это резко повышает риски побочных эффектов, - поясняет доктор медицинских наук Андрей Малявин.

Специалисты советуют обращаться к врачу за назначением современной терапии, которая предусматривает замену бронхолитиков на более безопасные и эффективные препараты (см. выше).