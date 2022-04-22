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Политика22 апреля 2022 16:14

Владимир Путин: Киев не даст солдатам в Мариуполе сложить оружие

Путин обсудил с Шарлем Мишелем украинскую спецоперацию
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Путин назвал «безответственными» заявления европейских политиков о силовом решении украинского конфликта

Путин назвал «безответственными» заявления европейских политиков о силовом решении украинского конфликта

Фото: REUTERS

В пятницу Владимир Путин по телефону переговорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Обсуждали детали военной операции на Украине. Политик из ЕС сообщил президенту о результатах своей недавней поездки в Киев.

Российский лидер в ответ рассказал, что приказал не штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе. Всем военным, держащим в нем оборону, гарантирована жизнь и безопасность в случае капитуляции.

«Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», - заявили в Кремле.

Путин назвал «безответственными» заявления европейских политиков о силовом решении украинского конфликта. Речь о недавнем выступлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, который объявил о готовности Европы помочь Киеву силой.

Глава страны заметил, что Запад отказывается замечать военные преступления украинских силовиков.

«Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населённых пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», - сообщили в пресс-службе президента.

Мишель призвал Путина встретиться с Владимиром Зеленским и обсудить решение конфликта. В ответ российский лидер заметил, что все зависит от хода предварительных переговоров. Пока Киев постоянно меняет свою позицию и не готов идти на компромисс.

В конце политики обсудили положение в Карабахе. Европа согласилась, что надо выполнять подписанные ранее договоренности. Россия пока помогает наладить экономические и транспортные связи в регионе. Цель на ближайшее будущее: убрать оружие со всей границы Армении и Азербайджана.

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