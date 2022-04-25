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ЗДОРОВЬЕ25 апреля 2022 4:00

Шиповник, квашенная капуста и еще шесть русских "суперпродуктов" для здоровья и долголетия

Восемь отечественных продуктов для здорового питания, которые не уступают раскрученным иностранным аналогам
Александр СЛАВУЦКИЙ
Красную рыбу из Норвегии можно заменить нашей скумбрией

Красную рыбу из Норвегии можно заменить нашей скумбрией

Фото: Shutterstock

В последнее время по понятным причинам многие продукты, любимые приверженцами модного правильного питания, резко выросли в цене или даже вообще исчезли с полок магазинов. Например, норвежский лосось, оливковое масло, киноа, ягоды годжи и так далее. Что ж, прощай диета? Мы попросили диетолога найти адекватную замену зарубежным суперфудам. Известный эксперт в питании Елена Соломатина рассказала нашим читателям, как организовать здоровое питание в условиях санкционных ограничений и подорожания импорта.

Соевое масло

Основой многих диет, например, знаменитой Средиземноморской, является оливковое масло, которое привозится к нам из-за рубежа. Конечно, в последнее время оно резко подорожало. Однако наш эксперт уверяет, что по приносимой пользе его вполне можно заменить соевым. Оно продается свободно и стоит недорого. Как говорит наш эксперт, соевое масло богато ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9, а также содержит небольшое количество и омега-3. Продукт способствует уменьшению количество плохого холестерина и тем самым препятствует развитию атеросклероза, снимает общее воспаление, благотворно влияет на иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос.

Рекомендуемая норма потребления - столовая ложка в день.

Кстати, большое количество омеги-3 содержат льняное и рыжиковое масло. Эти продукты продаются в аптеках и специализированных магазинах здорового питания. Рыжиковое масло, конечно, недешевое, но и нужно его не более ложки.

Скумбрия, сельдь.

Важной составляющей ПП является северная морская рыба, особенно дикий лосось (не выращенный, а выловленный непосредственно в море). В нашу страну его в основном поставляли из Норвегии. Но, как заявляет Елена Соломатина, красную рыбу из недружественной страны можно заменить нашей скумбрией и селедкой (но только не соленой, а замороженной - ее можно готовить как какого-нибудь судака или хека).

По словам эксперта, отечественная рыба из северных морей не менее лосося богата полезной омега-3 и другими ненасыщенными жирными кислотами, а нередко даже и превосходит своих зарубежных конкурентов по этим показателям. Ведь по-настоящему дикого, а не выращенного на ферме лосося на прилавках магазинов встретить непросто, да и стоит он запредельно.

В соленой сельди, по словам Елены Соломатиной, омега-3 и омега-6 сохранятся, но из-за большого количество соли полезной такую рыбу назвать сложно. Особенно вредно соленое гипертоникам, так как повышает давление.

Наш эксперт советует есть морскую рыбу не реже, чем один-два раза в неделю.

Печень трески

Норвежский лосось также богат и витамином D. Этот витамин содержится в селедке и скумбрии, но куда больше его в печени трески. Причем, как говорит Елена Соломатина, по количеству витамина D печень трески значительно превосходит самые лучшие виды лосося. Поскольку этот продукт производится в России, в Мурманске, то никакие санкции и ограничения его затронуть не должны.

Печень трески – высококалорийный продукт. Она очень жирная, и даже при том, что этот жир полезен, налегать на консерву не стоит – если съесть всю баночку за раз, организм может не справиться с переработкой продукта. К тому же одна такая банка (стандартные 250 г) несет в себе рекомендованную суточную дозу калорий человека, занятого офисной работой. Специалисты советуют есть 25 – 50 г печени трески в день. То есть примерно столовая ложка печени на бутерброд с огурцом (разумеется, без масла – жира и в самой печени предостаточно).

Если используете печень в салате, не заправляйте его майонезом.

Шиповник

В последние годы модным элементом здорового питания стали ягоды годжи - источник витамина С. Но, как говорит Елена Соломатина, эти ягоды вполне можно заменить шиповником, который является кладезем витамина С. Больше всего этого витамина в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами (это если соберетесь летом сушить шиповник самостоятельно). А еще этот сухофрукт отличается высоким содержанием витаминов Р, Е и К.

При заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой температуры

При заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой температуры

Фото: Shutterstock

Правда, при заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой температуры, поэтому ягоды нужно заливать водой не кипящей водой и настаивать не более 10 минут.

Квашеная капуста

Витамина С содержится немало и в квашеной капусте. А еще квашеная капуста – одновременно пребиотик и пробиотик. В процессе брожения в ней образуются органические кислоты (пища для полезных бактерий) и размножаются бифидо- и лактобактерии, очень полезные для нашего о микробиома. Квашеную капусту рекомендуют для лечения хронических воспалений кишечника, в том числе болезни Крона. Как говорит Елена Соломатина, в квашеной капусте также содержится и тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жиры, а также там содержится и янтарная кислота, которая необходима нам для производства энергии. И неслучайно многие с похмелья пьют янтарную кислоту в таблетках для того, чтобы улучшить свое состояние. А квашеная капуста уже содержит ее в себе. Также, как утверждает Елена Соломатина, квашеная капуста положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы

Рекомендуется включать квашеную капусту в пищу 2-3 раза в неделю, порция около 200 г.

Гречка

Одним из «суперпродуктов», который на слуху у всех любителей последних веяний в сфере здорового питания стала производимая в Южной Америке и Азии крупа киноа. Но, как говорит Елена Соломатина, наша родная гречка не только ничем ей не уступает, а во многом даже и превосходит. Своими полезными свойствами крупа выделяется даже на фоне других круп, которые относятся к полезному питанию.

Как отмечает наш эксперт, гречневая крупа - рекордсмен по содержанию витаминов группы В, которые отвечают за проводимость нейронов, помогают справиться со стрессом и бессонницей. Также она содержит больше белка, чем другие злаки, и по составу белок гречки является полноценной альтернативой животному протеину. У гречневой крупы низкий гликемический индекс, она всегда входила в рацион больных диабетом.

Этот диетический продукт рекомендуют пациентам с язвой желудка. В состав гречневой крупы входят танины, дубильные вещества, которые затягивают мелкие язвочки и повреждения на слизистой оболочке.

Гречку лучше всего есть на завтрак два-три раза в неделю.

Черника и голубика

В рацион многих любителей здорового питания в последние годы вошла и такая экзотика как сок нони. Это напиток из плодов дерева моринда цитрусолистная, растущего в Юго-Восточной Азии. Как говорит Елена Соломатина, этот продукт нам вполне могут заменить черника и голубика, которые занимают верхние строчки в рейтинге продуктов-антиоксидантов. Эти ягоды богаты антоцианами, которые предохраняют наш организм от окисления, а, значит, и старения, поскольку окислительный стресс является одним из мощнейших факторов нашего старения и возникновения многих болезней, способствует появлению большого числа свободных радикалов, которые начинают как ржавчина разъедать наш организм. А черника и голубика гасят эти процессы и помогают противостоять окислительному стрессу, а, значит, многим заболеваниям, которые являются его следствием.

В сутки достаточно от одной чайной ложки до одной столовой ложки черники или голубики. Не обязательно брать дорогую свежую ягоду. В замороженном виде все полезные свойства ягод сохраняются, а одного пакета вам хватит надолго.

В сутки достаточно от одной чайной ложки до одной столовой ложки черники

В сутки достаточно от одной чайной ложки до одной столовой ложки черники

Фото: Shutterstock

Семена льна

Семена чиа также являются важным составляющим элементом здорового питания. Они импотрируются из-за рубежа, но, как говорит Елена Соломатина, их вполне можно заменить семенем льна. По словам нашего эксперта, семя льна полезно благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3, и омега-6, а также клетчатки, магния и витаминов группы В. Что особенно важно для вегетарианцев, поскольку эти вещества встречаются преимущественно в продуктах животного происхождения, а, значит, льняное семя помогает возместить их дефицит в растительной пище.

Как говорит наш эксперт, льняное семя можно отыскать в аптеках или на полках здорового питания в различных супермаркетах. Перед употреблением его лучше перемолоть и добавлять одну-две ложечки в кашу, смузи или салаты каждый день.

Красота и здоровье