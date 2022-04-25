Шиповник, квашенная капуста и еще шесть русских "суперпродуктов" для здоровья и долголетия

Красную рыбу из Норвегии можно заменить нашей скумбрией Фото: Shutterstock

В последнее время по понятным причинам многие продукты, любимые приверженцами модного правильного питания, резко выросли в цене или даже вообще исчезли с полок магазинов. Например, норвежский лосось, оливковое масло, киноа, ягоды годжи и так далее. Что ж, прощай диета? Мы попросили диетолога найти адекватную замену зарубежным суперфудам. Известный эксперт в питании Елена Соломатина рассказала нашим читателям, как организовать здоровое питание в условиях санкционных ограничений и подорожания импорта.

Соевое масло

Основой многих диет, например, знаменитой Средиземноморской, является оливковое масло, которое привозится к нам из-за рубежа. Конечно, в последнее время оно резко подорожало. Однако наш эксперт уверяет, что по приносимой пользе его вполне можно заменить соевым. Оно продается свободно и стоит недорого. Как говорит наш эксперт, соевое масло богато ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9, а также содержит небольшое количество и омега-3. Продукт способствует уменьшению количество плохого холестерина и тем самым препятствует развитию атеросклероза, снимает общее воспаление, благотворно влияет на иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос.

Рекомендуемая норма потребления - столовая ложка в день.

Кстати, большое количество омеги-3 содержат льняное и рыжиковое масло. Эти продукты продаются в аптеках и специализированных магазинах здорового питания. Рыжиковое масло, конечно, недешевое, но и нужно его не более ложки.

Скумбрия, сельдь.

Важной составляющей ПП является северная морская рыба, особенно дикий лосось (не выращенный, а выловленный непосредственно в море). В нашу страну его в основном поставляли из Норвегии. Но, как заявляет Елена Соломатина, красную рыбу из недружественной страны можно заменить нашей скумбрией и селедкой (но только не соленой, а замороженной - ее можно готовить как какого-нибудь судака или хека).

По словам эксперта, отечественная рыба из северных морей не менее лосося богата полезной омега-3 и другими ненасыщенными жирными кислотами, а нередко даже и превосходит своих зарубежных конкурентов по этим показателям. Ведь по-настоящему дикого, а не выращенного на ферме лосося на прилавках магазинов встретить непросто, да и стоит он запредельно.

В соленой сельди, по словам Елены Соломатиной, омега-3 и омега-6 сохранятся, но из-за большого количество соли полезной такую рыбу назвать сложно. Особенно вредно соленое гипертоникам, так как повышает давление.

Наш эксперт советует есть морскую рыбу не реже, чем один-два раза в неделю.

Печень трески

Норвежский лосось также богат и витамином D. Этот витамин содержится в селедке и скумбрии, но куда больше его в печени трески. Причем, как говорит Елена Соломатина, по количеству витамина D печень трески значительно превосходит самые лучшие виды лосося. Поскольку этот продукт производится в России, в Мурманске, то никакие санкции и ограничения его затронуть не должны.

Печень трески – высококалорийный продукт. Она очень жирная, и даже при том, что этот жир полезен, налегать на консерву не стоит – если съесть всю баночку за раз, организм может не справиться с переработкой продукта. К тому же одна такая банка (стандартные 250 г) несет в себе рекомендованную суточную дозу калорий человека, занятого офисной работой. Специалисты советуют есть 25 – 50 г печени трески в день. То есть примерно столовая ложка печени на бутерброд с огурцом (разумеется, без масла – жира и в самой печени предостаточно).

Если используете печень в салате, не заправляйте его майонезом.

Шиповник

В последние годы модным элементом здорового питания стали ягоды годжи - источник витамина С. Но, как говорит Елена Соломатина, эти ягоды вполне можно заменить шиповником, который является кладезем витамина С. Больше всего этого витамина в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами (это если соберетесь летом сушить шиповник самостоятельно). А еще этот сухофрукт отличается высоким содержанием витаминов Р, Е и К.

При заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой температуры Фото: Shutterstock

Правда, при заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой температуры, поэтому ягоды нужно заливать водой не кипящей водой и настаивать не более 10 минут.

Квашеная капуста

Витамина С содержится немало и в квашеной капусте. А еще квашеная капуста – одновременно пребиотик и пробиотик. В процессе брожения в ней образуются органические кислоты (пища для полезных бактерий) и размножаются бифидо- и лактобактерии, очень полезные для нашего о микробиома. Квашеную капусту рекомендуют для лечения хронических воспалений кишечника, в том числе болезни Крона. Как говорит Елена Соломатина, в квашеной капусте также содержится и тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жиры, а также там содержится и янтарная кислота, которая необходима нам для производства энергии. И неслучайно многие с похмелья пьют янтарную кислоту в таблетках для того, чтобы улучшить свое состояние. А квашеная капуста уже содержит ее в себе. Также, как утверждает Елена Соломатина, квашеная капуста положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы

Рекомендуется включать квашеную капусту в пищу 2-3 раза в неделю, порция около 200 г.

Гречка

Одним из «суперпродуктов», который на слуху у всех любителей последних веяний в сфере здорового питания стала производимая в Южной Америке и Азии крупа киноа. Но, как говорит Елена Соломатина, наша родная гречка не только ничем ей не уступает, а во многом даже и превосходит. Своими полезными свойствами крупа выделяется даже на фоне других круп, которые относятся к полезному питанию.

Как отмечает наш эксперт, гречневая крупа - рекордсмен по содержанию витаминов группы В, которые отвечают за проводимость нейронов, помогают справиться со стрессом и бессонницей. Также она содержит больше белка, чем другие злаки, и по составу белок гречки является полноценной альтернативой животному протеину. У гречневой крупы низкий гликемический индекс, она всегда входила в рацион больных диабетом.

Этот диетический продукт рекомендуют пациентам с язвой желудка. В состав гречневой крупы входят танины, дубильные вещества, которые затягивают мелкие язвочки и повреждения на слизистой оболочке.

Гречку лучше всего есть на завтрак два-три раза в неделю.

Черника и голубика

В рацион многих любителей здорового питания в последние годы вошла и такая экзотика как сок нони. Это напиток из плодов дерева моринда цитрусолистная, растущего в Юго-Восточной Азии. Как говорит Елена Соломатина, этот продукт нам вполне могут заменить черника и голубика, которые занимают верхние строчки в рейтинге продуктов-антиоксидантов. Эти ягоды богаты антоцианами, которые предохраняют наш организм от окисления, а, значит, и старения, поскольку окислительный стресс является одним из мощнейших факторов нашего старения и возникновения многих болезней, способствует появлению большого числа свободных радикалов, которые начинают как ржавчина разъедать наш организм. А черника и голубика гасят эти процессы и помогают противостоять окислительному стрессу, а, значит, многим заболеваниям, которые являются его следствием.

В сутки достаточно от одной чайной ложки до одной столовой ложки черники или голубики. Не обязательно брать дорогую свежую ягоду. В замороженном виде все полезные свойства ягод сохраняются, а одного пакета вам хватит надолго.

В сутки достаточно от одной чайной ложки до одной столовой ложки черники Фото: Shutterstock

Семена льна

Семена чиа также являются важным составляющим элементом здорового питания. Они импотрируются из-за рубежа, но, как говорит Елена Соломатина, их вполне можно заменить семенем льна. По словам нашего эксперта, семя льна полезно благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3, и омега-6, а также клетчатки, магния и витаминов группы В. Что особенно важно для вегетарианцев, поскольку эти вещества встречаются преимущественно в продуктах животного происхождения, а, значит, льняное семя помогает возместить их дефицит в растительной пище.

Как говорит наш эксперт, льняное семя можно отыскать в аптеках или на полках здорового питания в различных супермаркетах. Перед употреблением его лучше перемолоть и добавлять одну-две ложечки в кашу, смузи или салаты каждый день.