ВСУ бросили арсенал, которого хватит для денацификации нескольких Украин

После проверки боеприпасы используют по прямому назначению Фото: Александр КОЦ

В Харьковской области специалисты инженерных войск Вооруженных Сил России наткнулись на крупнейший арсенал украинской армии. Он занимает площадь в несколько сотен гектаров. Это склады с тысячами тонн боеприпасов, которыми можно воевать несколько лет.

- Тут большое количество боеприпасов к стрелковому оружию, гранаты, есть заряды к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения противовоздушной обороны. Ящики с ракетам к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей, - показывает военнослужащий инженерных войск Минобороны России.

Инженерно-саперные подразделения взяли ангары арсенала под усиленную охрану. После проверки боеприпасы используют по прямому назначению.

В ангарах кроме боеприпасов советского производства военнослужащие обнаружили мины и снаряды западного производства. Они тоже после проверки пойдут к трофеям: среди изъятого у сдавшихся украинских солдат вооружения множество иностранного.

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