Посвежевший Максим Галкин сжег все мосты: "Израиль - моя родная земля"

Максим Галкин устроил "чес" по израильским городам Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин наслаждается жизнью в Израиле. Молодой муж Аллы Пугачевой объявил о распроданных билетах на концерты и назначил дополнительные выступления. После чего выступил с громким заявлением.

Максим Галкин устроил "чес" по израильским городам. Цены на билеты на концерты начинаются от пяти тысяч рублей. Юморист выступит в Тель-Авиве, Кирьят-Моцкине, Ашдоде, Иерусалиме, Нес-Ционе и Хайфе. Юморист уже признался в любви местным жителям. А потом решил оправдаться за свой тур по Израилю.

"Я обожаю Израиль. Здесь мои родители лечились от онкологии. Меня очень много связывает с этой землей. Это действительно моя родная земля, так же как и Россия", - неожиданно разоткровенничался супруг Аллы Пугачевой.

Галкин подчеркнул, что его сложно упрекнуть в предательстве. "Есть зрители, которым я буду верен всегда, где бы они ни жили", - попытался оправдаться юморист. По его словам, все его концерты в России до конца года отменили. Переехать на чужбину его заставило желание кормить большую семью.

Он, к слову, изменился внешне. Артист избавился от длинных волос и как будто бы помолодел.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева в конце февраля улетели в Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Звездное семейство поселилось на вилле в Кесарии с видом на море. Говорят, шоумен платит за аренду роскошного особняка один миллион рублей в месяц. В особняке несколько спален, камин, собственный бассейн, сад и много чего еще.