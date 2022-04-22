Кто и зачем распускает фейк о "сотнях эфиопов, которые штурмуют российское посольство, чтобы сражаться в Донбассе"

По одной версии, отец Марселя Пля был полинезийцем, по другой - африканцем. Фото из фондов Отдела газет Российской национальной библиотеки

…Осень 1916 года. В императорской армии в разгар Первой мировой служит воин с ярко выраженными негроидными чертами по имени Марсель Пля. «Русским языком он владеет отлично, любит щегольнуть солдатскими словечками, забористыми, как стручковый перец», — пишет военкор той поры.

Каким ветром этого темнокожего занесло в Россию — за давностью лет сказать сложно. Однако боевое братство русских и африканцев — вещь известная. В 1896 году наши казаки помогли абиссинскому императору разгромить первоклассную армию итальянцев-завоевателей. А затем при СССР воины-интернационалисты вместе с местными патриотами освобождали Чёрный континент от колониальной неволи.

Неудивительно, что когда в телеграм-каналах появились новости: «Сотни эфиопов штурмуют посольство РФ в Аддис-Абебе, чтобы попасть добровольцем в Донбасс» — многие поверили.

Строго говоря, назвать это фейком нельзя: недавние фотографии с очередями у нашего диппредставительства — вполне реальные. Прокиевские СМИ поспешили заявить, будто «Москва ведёт вербовку боевиков для атаки на Украину».

Но откуда дровишки? В Эфиопии, как и у нас, весьма популярны анонимные телеграм-каналы; некоторые из таковых имеют миллион подписчиков и более. И вот где-то на просторах этого «нижнего интернета» и возник слушок, будто «Россия собирает наёмников»; приводился даже мифический «гонорар» — $2000 на человека.

Неудивительно, что в Восточной Африке, где зарплата в 3-4 раза ниже уже считается очень приличной, такие новости вызвали нездоровый ажиотаж. Впрочем, многие пришли к российскому посольству даже не ради денег. В 1978 году советские военспецы помогли эфиопам отразить агрессию Сомали, которое с подачи американцев напало на соседей.

В итоге вопрос с фейковым «набором наёмников» закрыло само посольство России в Аддис-Абебе, выпустив официальное заявление 19 апреля:

«Посольство не принимает никаких «заявлений на рекрутирование в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации». Мы полагаем, что ВС РФ имеют достаточно возможностей, чтобы выполнить все возложенные на них задачи».

Другое дело — кто стоит за этими слухами. Учитывая, что на Киев работают лучшие спецы по диверсионно-психологической войне — ответ очевиден. Как и цель подобного вброса: воспользовавшись доверчивостью среднего африканца, дискредитировать Россию. Мол, если уж «москали» начали «набирать наёмников в Африке» — дела на фронтах совсем плохи.

Излишне говорить, что такие фейки приводят к обратному результату. Африканцы, да и жители других стран, лишний раз убеждаются, что Россия — надёжный партнёр, который не устраивает медиа-истерики, требуя ото всех стран «немедленно прислать помощь для финальной битвы добра и зла» в ущерб собственным интересам.

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