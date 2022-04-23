Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 апреля 2022 года: Американские методички для украинских эсэсовцев, британские инструкторы для лихачей ВСУ, французские «поцелуи» для танков

Премьер Великобритании Джонсон сообщил, что британские и польские инструкторы обучают «десятки» украинских военнослужащих работе с бронетранспортерами и зенитными комплексами Фото: REUTERS

Задержаны украинские диверсанты

Теракт, который украинские диверсанты готовили по заданию СБУ в отношении российского гумконвоя и сопровождавших его бойцов, предотвратила ФСБ. Диверсанты планировали заминировать автомобиль и подорвать колонну. В тайниках злоумышленников обнаружили переносной ЗРК с пусковыми устройствами, три гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более 100 ручных гранат, противопехотные и магнитные мины, восемь килограммов пластида и самодельное взрывное устройство. С таким арсеналом можно село в Галиции брать.

Киев не хочет коридоров

Украина не стала открывать 22 апреля гуманитарные коридоры для эвакуации жителей. Об этом уведомила общественность вице-премьера незалежной Ирина Верещук. Объяснение - «опасности на маршрутах движения» гуманитарного транспорта. До того предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий предлагал организовать гуманитарный коридор от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» с помощью крестного хода. А разве сидящие там креста не боятся как огня?

Как прессуют Медведчука

Официальные украинские власти ведет борьбу против украинской оппозиции в целом и арестованного Виктора Медведчука в частности при поддержке со стороны Запада. Об этом написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале. Сенатор заявил, что уже подал запрос в Межпарламентский союз с призывом к международной организации расследовать действия Киева против депутата Медведчука.

Британцы учат украинцев убивать

Премьер Великобритании Джонсон сообщил, что британские и польские инструкторы обучают «десятки» украинских военнослужащих работе с бронетранспортерами и зенитными комплексами. Об этом пишет The Guardian. Издание приводит слова главы кабмина о том, что, когда подготовка завершится, бравые хлопцы вернутся на родину уже с 120 бронемашинами. В их числе 80 БТР Mastiff, Husky и Wolfhound, машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные Sultan. И все это - чтобы «дать Украине лучшие инструменты для самозащиты». Да, как раз Султанов им для защиты еще и не хватало.

Макрон шлет Milan на Днепр

Лидер Франции заявил, что его страна передает Украине противотанковые ракетные комплексы Milan и самоходные артиллерийские установки CAESAR. «Франция передает Киеву серьезное вооружение, такие как Milan, CAESAR и другие виды оружия, - заявил Макрон в интервью Ouest France. - Нужно продолжать это делать. Но мы не должны допускать, чтобы мы оказались втянуты в конфликт». Сколько единиц такого вооружения Франция передала украинской стороне, президент Пятой республики не уточнил. После выборов скажет?

В Луганске работают с украинской полицией

Бывшие сотрудники украинской полиции переходят на службу в МВД ЛНР. Об этом рассказала начальник по работе с личным составом Старобельского РОВД старший лейтенант полиции Юлия Романчук. По ее данным, покинули освобожденные территории примерно до трети личного состава. Остальные либо уже работают на новую власть, либо проходят проверку, прежде чем вернуться на службу. Доверяй, но проверяй.

Боррель стремится к Путину

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным для обсуждения Украины. О таком стремлении еврокомиссара написала испанская «El Pais». Он заодно сообщил, что между членами ЕС нет единства по вопросу отказа от российских нефти и газа. И напоминает, что если хотя бы одна страна Евросоюза наложит вето на пакет об энергосанкциях, единогласное решение не может быть принято. А она ведь наложит...

Мариупольцы страдали от нацистов и в ХХ веке

Российское военное ведомство открыло на сайте Минобороны новый исторический раздел, посвященный яркому эпизоду Донбасской операции - освобождению Мариуполя в сентябре 1943-го.«Публикация из фондов Центрального архива МО РФ рассекреченных документов об освобождении Мариуполя, о зверствах фашистов в отношении местных жителей, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории», - подчеркивается в сообщении оборонного министерства. Нацисты приходят и уходят, а методы их остаются...

Американские методички для украинских эсэсовцев

В окрестностях Мариуполя на одной из баз нацбата «Азов» нашли секретные уставы и методички американской армии. Они были предназначены для подразделений разведки и для обучения партизанским действиям. Данные пособия были написаны на двух языках - английском и украинском. Показательно, что найдены материалы были в месте бывшего расположения диверсионного формирования с характерным называнием «SS Медведи». И, вообще-то, на документах было указано, что при угрозе захвата их надо уничтожать так, чтобы невозможно было их потом восстановить и изучить. Но медведей настигла медвежья болезнь, похоже.

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