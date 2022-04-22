Турции известно о 50 французских офицерах, блокированных в Мариуполе

На территории завода «Азовсталь» находятся по меньшей мере 50 французских офицеров Фото: REUTERS

В подземных укрытиях на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся по меньшей мере 50 французских офицеров, сообщил KP.RU глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек со ссылкой на собственный источник этой информации.

- После сообщения главы минобороны РФ Сергея Шойгу об освобождении Мариуполя и о том, что около 2 тысяч украинских военнослужащих заблокированы в укрытиях завода «Азовсталь», мы заявляем, что там остаются не менее 50 французских офицеров, которые не только занимались военной подготовкой боевиков нацбатальона «Азов», но и участвовали в боевых действиях. Франция отправила вертолеты для их эвакуации, два из них были сбиты, при этом погибли двое сотрудников французской разведки, - заявил Перинчек.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон лично приказал своим офицерам не сдаваться в плен и скрывает информацию от французов об их присутствии в Мариуполе в преддверии второго тура президентских выборов, которые пройдут 24 апреля.

- Французские офицеры или сдадутся в плен, или погибнут. Макрон обязан довести эту информацию до народа Франции. Почему он ее скрывает? По каким законам французские военные были направлены на Украину, ради чего они должны там погибнуть? Макрон отправил своих офицеров в чужую страну во имя интересов США и НАТО, которые готовы принести в жертву не только украинских, но и французских военных. Французы должны знать это перед выборами. С одной стороны – утонувший во вражде к России Макрон, стоящий на страже интересов НАТО и отправивший военных на верную гибель, с другой – Ле Пен, которая выступает за диалог с Россией и готова вывести Францию из военной структуры НАТО, - резюмировал турецкий политик.

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