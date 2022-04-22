По инициативе «Единой России» 13 млн гектаров заброшенных земель вернут в сельское хозяйство

Сейчас около 40 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в нашей стране не используются по назначению. «Единая Россия» предлагает вновь вернуть их в оборот. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия западных санкций для российского рынка продовольствия обсудили участники агрофорума, который прошел 22 апреля на площадке «Комсомольской правды». Какие меры поддержки помогут снизить зависимость сельского хозяйства от импорта и стабилизировать цены на продукты, рассказала депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Единороссы придумали решение, которое позволит увеличить посевные площади. Сейчас около 40 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в нашей стране не используются по назначению. «Единая Россия» предлагает вновь вернуть их в оборот. Инициативу партии поддержало правительство РФ, пообещав выделить на эти цели из федерального бюджета 110 миллионов рублей. До 2024 года по специальной государственной программе в сельское хозяйство будут вновь вовлечены 13 миллионов гектаров земель.

- «Единая Россия» сделает все, чтобы упростить процедуры, ускорить принятие соответствующего законопроекта. Он уже на рассмотрении Правительства, - сообщила Юлия Оглоблина.

Программа возвращения сельскохозяйственных земель позволит увеличить посевные площади и нарастить производство аграрной продукции. Среди сельхозпроизводителей будет развиваться конкуренция и сельхозкооперация, появятся новые предприятия и рабочие места. Эти задачи решает один из партийных проектов «Единой России», созданный в рамках импортозамещения - «Выбирай свое». Его главная цель – поддержать отечественных производителей, в том числе аграрные хозяйства. Проект позволит обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России и сохранить рабочие места.

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Фото: ER.RU

- Сейчас важно рассказать об аналогах внутри нашего российского рынка – на технику, на семена, средства защиты растений, - подчеркнула Юлия Оглоблина. - Накануне ко мне в аграрный комитет пришла команда из МГУ имени Ломоносова со своей разработкой. Они уже много лет экспортируют ее в 32 дружественные страны. Но отечественные аграрии не знают об этом. Поэтому в рамках партийной площадки «Выбирай свое» мы как раз будем синхронизировать производителей и покупателей российской продукции.

Партийный проект «Выбирай свое» не только позволяет свести отечественных разработчиков технологий и производителей со всей России, но и помогает объединить фермерские, подсобные и личные хозяйства внутри регионов. Юлия Оглоблина рассказала, как в Мордовии (депутат представляет этот регион в Госдуме) появилась Школа кооперации. Обучение в ней уже прошли 60 человек. В условиях конкуренции аграриям сложно выживать на рынке, реализуя свою продукцию в одиночку. Сейчас участники программы регистрируют первые кооперативы.

Для привлечения в сельскохозяйственную отрасль дополнительных кадров «Единая Россия» совместно с Российским союзом сельской молодежи разработала проект «Земля добра». Он помогает беженцам из Луганской и Донецкой народных республик найти работу в аграрном секторе.

- Мы привозим их на предприятия, проводим экскурсии. Например, в Мордовии несколько семей уже трудоустроились, - рассказала Юлия Оглоблина. - Наши хозяйства предлагают хорошие условия, помогают с решением жилищного вопроса.