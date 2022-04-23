Военная спецоперация на Украине 23 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные с 24 февраля проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 апреля 2022 года.

Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что ВСУ якобы "продолжают удерживать" Мариуполь является провокационным и направленным на разжигание конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что основная идея подобных заявлений США заключается в том, чтобы конфликт вокруг Украины лишь набирал обороты.

Тем временем, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что обстановка в Мариуполе нормализовалась. Сейчас жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении военнослужащих 91 движимого отряда заграждения ВС Украины. По данным ведомства, военные заминировали около 45 километров прибрежной полосы и акватории Азовского моря на территории ДНР.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22 апреля:

23:19 Нуланд заявила, что США обсуждают с Украиной "заверения безопасности". Понятие "заверения безопасности" не предусматривает зафиксированные гарантии защиты или коллективной обороны, отмечает украинское издание

22:47 Комиссия Совета ООН по правам человека начала расследование событий на Украине

21:43 Захарова назвала заявление Госдепа о том, что ВСУ «продолжают удерживать» Мариуполь, провокационными