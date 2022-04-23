Группа капитана Шевченко ликвидировала 20 диверсантов без потерь

Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков и Майор Вячеслав Манахов

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с российскими военнослужащими, что проявили мужество и отвагу во время специальной операции на Украине. Они круглые выполняют боевые задачи. Освобождают от украинских националистов населенные пункты, днем обеспечивают безопасность подвоза гуманитарной помощи, очищают от мин поля, а под покровом ночи отлавливают украинских диверсантов, что мешают налаживать мирную жизнь.

Российским военнослужащим помогают и местные жители, которые желают приблизить общую Победу. На их сторону все чаще переходят украинские военнослужащие, что не успели совершить военные преступления против своего народа.

ЭВАКУИРОВАЛ 600 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков

«Начальник филиала военного госпиталя майор медицинской службы Роберт Байрамбеков с первого дня проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по организации медицинского обеспечения одной из группировок российских Вооруженных Сил, а также в подчиненных медицинских подразделениях. В целях обеспечения своевременной эвакуации раненых военнослужащих организовал взаимодействие вверенных медицинских подразделений с авиационными подразделениями группировки. Лично участвовал в обеспечении подразделений и воинских частей медицинским имуществом и руководил медицинским отрядом в ходе нанесения противником сосредоточенного огневого удара по одному из аэродромов, контролируемому российскими войсками. В результате грамотных действий медотряда с аэродрома оперативно было эвакуировано 15 раненых военнослужащих различной степени тяжести, при этом потерь в личном составе медотряда, а также среди раненых допущено не было. За время проведения специальной военной операции организовал непрерывное управление подчиненными силами с пункта управления медицинского обеспечения, в ходе которого было эвакуировано более 600 военнослужащих».

ВЗЯЛИ 20 ДИВЕРСАНТОВ БЕЗ ПОТЕРЬ

Капитан Максим Шевченко

«Группе российских военнослужащих под руководством капитана Максима Шевченко была поставлена задача, уничтожить диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, действующую в районе. Под покровом ночи группа выдвинулись для выполнения задач и обнаружила приближение вооруженного формирования украинских националистов численностью более 20 человек. Благодаря высокому уровню тактической выучки Максима Шевченко группой российских военнослужащих в скоротечном был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и 9 националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя.

Капитан Максим Шевченко Фото: другой источник.

Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего часть боевиков, ведущих ответный огонь, были ликвидированы, а остальные, сложив оружие, сдались в плен. В результате мужественных действий капитана Максима Шевченко деятельность диверсионной группы украинских националистов была пресечена, а сдавшиеся в плен радикалы дали важную информацию о местоположении штаба, координирующего их действия. При этом потерь среди личного состава в группе Максима Шевченко допущено не было».

ОРГАНИЗОВАЛ НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ

Майор Вячеслав Манахов

«С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик

заместитель командира полка по тылу майор Вячеслав Монахов выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. С целью бесперебойного тылового обеспечения основных сил полка выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов. В условиях повышенной опасности и риска для жизни, при совершении маршей автомобильных колонн обеспечил надежную организацию охраны материальных ценностей воинских автомобильных колонн на остановках и привалах, что способствовало успешному выполнению боевых и специальных задач. Всего под руководством майора Манахова было совершено более 15 рейсов для снабжения войск. Также под непосредственным контролем Вячеслава проводились мероприятия по оказании помощи и содействию в восстановлении жизненно важных объектов в населенных пунктах, освобожденных от вооруженных формирований украинских боевиков».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина в ведомстве начала работу горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Многоканальная телефонная линия — 8-800-100-12-60 работает в круглосуточном режиме. Прибывающие граждане смогут обратиться в Следственный комитет России, нажав цифру 6 в голосовом меню. Созданная по решению А.И. Бастрыкина горячая линия позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в защите их прав и решении возникающих вопросов.

Кроме того, контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться сотрудниками Информационного центра и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в телеграм-канале и социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/priemnaya_bastrikina и vk.com/infocentrskrf) и «Одноклассники».

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