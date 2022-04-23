«Это пожар»: Настя Ивлеева снялась для Playboy

Настя Ивлеева. Фото: соцсети.

Телеведущая Анастасия Ивлеева снялась для Playboy. Кадрами фотосессии она поделилась в соцсетях. Съемки прошли в начале февраля, однако, по словам Насти, материалы фотосессии так и не были опубликованы. Телеведущая решила показать снимки, чтобы мотивировать своих подписчиков на занятия спортом.

На фото Настя предстает в туфлях на шпильках, черном латексном боди и колготках с вырезами, обнажающими ягодицы. Образ дополняют аксессуары в виде кроличьих ушей и хвоста.

Кадрами фотосессии Ивлеева поделилась в соцсетях. Фото: соцсети.

- Я решила поделиться его частичкой, дабы замотивировать вас еще больше и немного рассказать о том, ради чего я готовилась так усердно. И вообще, все это результат моей многолетней работы над своим образом и телом. Кажется сейчас я, наконец, договорилась со своим телом на все 100% и живу, не ограничивая себя ни в чем. Когда проект выйдет полностью, вы это увидите… Это пожар! – написала Ивлеева.

Настя в последние месяцы ведет здоровый образ жизни: телеведущая бросила курить, завязала с алкоголем и много занимается спортом. В феврале Ивлеева объявила, что собирается временно покончить со спиртным. Блогерша на месяц отказалась от выпивки. На это ее вдохновила коллега по шоу «Орел и решка» Юлия Коваль. Ее подруга попрощалась с алкоголем до 1 июня. Настя к таким радикальным мерам не была готова и решила завязать со спиртным до весны – до 8 марта. В этот день она отметила 31-летие.

. Телеведущая решила показать снимки, чтобы мотивировать своих подписчиков на занятия спортом. Фото: соцсети.

В январе телеведущая побывала в Мексике – звезда отдохнула там на новогодних каникулах. Оттуда Ивлеева вернулась с коронавирусом. Она провела на карантине две недели. Несмотря на то, что «омикрон» Настя перенесла в легкой форме, ей пришлось изолироваться в своем загородном доме в Подмосковье.

- Чувствую я себя очень хорошо. Иногда присутствует слабость в течение дня, но в целом я бодра и весела, - рассказывала Ивлеева поклонникам во время карантина.

Настя призналась, что за две недели самоизоляции она потеряла несколько килограммов.

- Этот омикрон вообще был не похож на ковид, которым я болела два года назад. Может, на это повлияла прививка, которую делала. У меня были все запахи и вкусы, но была лютая слабость, кружилась голова. Был еще слабый аппетит. Так что я еще схуднула на карантине, - сообщила телеведущая.