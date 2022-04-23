Миллионерша Ника Белоцерковская подтвердила свой роман с Сергеем Шнуровым

Ника Белоцерковская. Фото: соцсети.

Популярный кулинарный блогер Ника Белоцерковская впервые подтвердила свой роман с Сергеем Шнуровым. Бывшая жена миллионера Бориса Белоцерковского в беседе с Ксенией Собчак рассказала, что встречалась с музыкантом несколько лет назад. Ника призналась, что, пытаясь поддержать артиста, она невольно заняла место его жены Матильды.

- Неприятная история, я сделала огромную глупость! – рассказала Белоцерковская в YouTube-шоу Ксении Собчак, - Если сначала все было направлено на то, чтобы вернуть Мотю, потом мы стали союзниками против нее. Я так никогда бы больше не поступила! Тогда Сергея бесконечно было жалко.

В то время солист группы «Ленинград» переживал разрыв с женой, а Белоцерковская – развод с мужем-олигархом. Шнуров гостил у Ники на ее вилле на Лазурном берегу.

- Мы с Сережей говорили на одном языке. Мы считали, что нас пытались обобрать и выкинуть на улицу, - сообщила Белоцерковская.

Сергей Шнуров переживал разрыв с женой Матильдой и на этой почве сошелся с Никой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интрижка между музыкантом и кулинаршей продлилась недолго. Спустя год Ника помирилась с Матильдой, они даже остались подругами. Однако Белоцерковская уверена, что если бы не вмешалась тогда, Матильда и Шнуров сошлись бы вновь.

- Думаю, если бы не я, они бы тогда могли быть вместе, - убеждена Белоцерковская.

Сейчас Сергей Шнуров женат на дочери миллионера Ольге Абрамовой. По мнению кулинарного блогера, артист сильно изменился и стал зависим от молодой супруги.

В июне 2021 года Абрамова родила первенца. Для Шнурова это третий ребенок. У музыканта есть 29-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 22-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

Уже три года о личной жизни супругов не слышно практически никаких подробностей. Женившись в 2018 году на дочери миллионера Валерия Абрамова, заядлый тусовщик Шнур остепенился и закрылся от публики. Ольга родом из Екатеринбурга, ее отец занимал пост главы службы безопасности Уральской металлургической компании, а потом был переведен в Москву в головной офис и стал директором по внешним связям. В собственности семьи Абрамовых — несколько квартир в Москве, а также загородный дом на Рублевке. Ольга с детства росла в достатке. Девочка занималась танцами и верховой ездой, изучала языки, играла в большой теннис и училась кататься на горных лыжах. Ольга всегда интересовалась искусством и пробовала писать стихи. Когда Шнуров впервые вышел с будущей женой в свет, он представил ее как «поэтессу Варвару».

В 2018 году Шнур тайно женился на поэтессе Ольге Абрамовой – дочери уральского миллиардера Валерия Абрамова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Шнуровой. Елена Мозговая (настоящее имя Матильды) полностью изменила музыканта: заставила его бросить пить, поменяла гардероб и превратила в одного из самых стильных мужчин российского шоу-бизнеса. Шнуров увлекся спортом и начал вести здоровый образ жизни. А главное – вышел в топ самых высокооплачиваемых музыкантов, получающих многомиллионные гонорары. Шнуров является одним из самых дорогих артистов – его гонорар за выступление на корпоративе составляет около 12 миллионов рублей.

В 2020-м году Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленный финансовым журналом Forbes. Издание подсчитало, что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го он заработал 8,8 млн долларов.