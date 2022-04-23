В Германии встали на защиту «Маши и медведя»

Маша и медведь говорят более чем 40 языках

В Западной Европе российскую пропаганду ищут (и находят) везде – в русской кухне, музыке Чайковского, песнях российских авторов. Дошла очередь и до Маши и медведя – главных героев ставшего популярным в мире мультсериала российских аниматоров.

В Британии, например, один из политологов вполне серьезно заявил, что Маша – это символ Кремля, а медведя мультипликаторы специально рисуют милым и толерантным, чтобы западный зритель не так сильно ненавидел Россию, которая на Западе почему-то нередко ассоциируется с медведем. Аналогичные умозаключения не раз звучали и на страницах СМИ прибалтийских республик.

В немецком издании Bild не просто попытались защитить Машу и медведя, напомнив, что этот мультипликационный фильм, первая серия которого вышла в свет в 2009 году, стал мегапопулярным во всем мире. 14 сезонов «Маши и медведя» транслируются в 150-и странах мира, Маша и медведь говорят более чем 40 языках.

«В далекой Индонезии девочкам дают имя Маша, на полках магазинов кукол, изображающих главную героиню российского мультика, куда больше, чем разного рода волшебных палочек. Маша попала в Книгу рекордов Гиннеса с 4 миллиардами просмотров на YouTube!», - пишут немецкие журналисты, называя мультсериал российским экспортным хитом, особо отмечая, что его создатели не получили ни рубля бюджетных денег.

«Если все, что родом из России рассматривается на предмет пропаганды только потому, что оно родом из России, то вы до такой степени ничего не смыслите в пропаганде, что, в конечном итоге, угроза таковой перестает что-либо значить», - пишет Bild, авторы которого уверены, что призывы к запрету «Маши и медведя», равно как и уже наложенные запреты на произведения Достоевского и Толстого, отмены спектакля «Щелкунчик», еще эффективнее будут играть на руку русофобам.

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