Месть разведенки: Израильтянин до сих пор не верит, что его бывшая жена оказалась способна на такое

В один из дней, вернувшись с работы, мужчина обнаружил в своем жилище лишь пустые стены

Израильтянин, вернувшись домой, не узнал своей квартиры – бывшая жена вынесла из нее все и даже, похоже, немного больше. Счастливый владелец недвижимости остался с голыми продырявленными стенами.

Супружеская пара, проживающая в Гуш-Дане (крупнейшей агломерации страны) приняла решение о разводе. Желание было обоюдным, и споров на этом этапе не возникло. А вот единственную квартиру, принадлежавшую теперь уже бывшим супругам, поделить никак не удавалось.

В конце концов, не найдя компромисса, пара отправилась к адвокатам, чтобы сделать все по закону. Согласно правилам, квартира была оценена независимым экспертом, и право на нее получал тот из бывших супругов, кто предлагал более высокую цену.

Мужчина торг выиграл и стал единовластным обладателем драгоценных квадратных метров. На правах победителя он решил проявить благородство и разрешил своей экс-жене пожить в квартире до тех пор, пока она не подыщет подходящий вариант для переезда.

В один из дней, вернувшись с работы, мужчина обнаружил в своем жилище лишь пустые стены – бывшая супруга вынесла все: мебель, украшения, столешницу и навесные шкафчики из кухни… Не погнушалась даже несколькими кондиционерами, оставив от них лишь дыры в стенах.

Возмущенному домовладельцу женщина объяснила, что не претендует на жилье и «всего лишь забрала принадлежащую ей мебель». В общем, теперь адвокатам придется решать, должна ли она возместить бывшему мужу причиненный ущерб.