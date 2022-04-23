В США предложили увязать помощь Украине с проверкой банковских счетов Зеленского

Нелишне было бы проверить, как расходуются выделяемые Незалежной суммы

По мнению американского журналиста, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, западным спонсорам, оказывающим поддержку Украине, нелишне было бы проверить, как расходуются выделяемые Незалежной суммы. И прежде всего – проверить состояние банковских счетов главы государства.

– Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского? – задал вопрос Карлсон.

На фоне бесконечных поставок и отправок оружия и денег киевскому режиму все как-то подзабыли о необходимости контроля, а так же о том, что Украина еще до начала специальной военной операции являлась европейским лидером по уровню коррупции.

Например, в украинских СМИ постоянно поднимается проблема невыплаты заработных плат, бойцы националистических батальонов и Вооруженных сил Украины в многочисленных видео жалуются, что уже давно не получали ни копейки, а в соцсетях расходятся жалобы украинцев, что гуманитарная помощь на подконтрольных Киеву территориях к ним не доходит, а вместо этого появляется в продаже.

Проблему бесконтрольности поставок не только денег, но и вооружений в Незалежную признают и в США, не исключая того, что американское оружие вскоре может появиться на черном рынке. В то же время, накачка Украины не прекращается ни на минуту. Правда, финансовая помощь в основе своей является не безвозмездным подарком, а кредитами, которые населению Украины так или иначе придется выплачивать – прощать украинцам долги никто не собирается.

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