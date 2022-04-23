Знаменитого афериста из Tinder арестовали в Испании

Со своими жертвами псевдо-Леваев знакомился в приложении Tinder Фото: соцсети

Испанская полиция арестовала одного из самых известных аферистов, который представлялся сыном израильского магната Льва Леваева, а затем вытягивал из своих жертв сотни тысяч долларов.

Мошенника подозревают в использовании поддельного водительского удостоверения. Он находился за рулем «Мазерати».

На самом деле 31-летний израильтянин Шимон Иегуда Хают, родившийся в Бней-Браке, никакого отношения к семье алмазного короля Льва Леваева не имеет. За исключением того, что успешно использует придуманную им личность Саймона Леваева в качестве наживки для доверчивых дамочек.

Со своими жертвами псевдо-Леваев знакомился в приложении Tinder, а затем после недолгого периода пускания пыли в глаза под разными предлогами выманивал у своих подруг крупные суммы. При этом гарантией возврата средств служила именно громкая фамилия израильского бизнесмена.

По мнению правоохранителей, Хают только в период с 2017 по 2019 год мошенническим образом присвоил себе более $10 миллионов.

Не так давно стриминговый сервис Netflix выпустил документальный фильм о похождениях мошенника под названием «Афериста из Tinder», основанный на рассказах жертв Леваева. Этот факт Хают также попытался использовать к собственной выгоде, заявив, что специально снимался в фильме и теперь «настало время узнать правду».

Так или иначе, но за Саймоном Леваевым давно тянется шлейф из подозрений в различных махинациях – по подозрению в подделке документов его разыскивают власти Британии, Норвегии и Швеции. Если испанским правоохранителям удалось поймать мошенника на горячем – не исключено что некоторое время ему придется тратить свое обаяние лишь на сокамерников.