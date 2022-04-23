Пять стадий принятия неизбежного: Европа ненавидела, ругалась, но от газа за рубли не отказалась

"Газ за рубли" оказался реальностью, а не плодом "фантазии и завышенных ожиданий русских". Что там у нас следующее на очереди? Фото: REUTERS

Почти три недели объединенная Европа продержалась, отказываясь покупать газ за рубли, по той формуле, которую озвучил президент Владимир Путин для "недружественных государств". 8 апреля ЕС совершенно категорично запретил своим государствам-членам покупать углеводороды из России за российскую валюту. Мол, нет, я не такая, я жду трамвая, нигде, никто и никогда.

Обоснование этого решения шло сразу по нескольким направлениям и постепенно эволюционировало от стадии отрицании до депрессии и торга. Дескать, в контракте нет никакого "за рубли", написано про евро и доллары, вот и принимайте. А что мы вас лишили такой возможности, так это не наши проблемы.

Ах, вы, Россия, не будете тогда продавать нам газ? Ваши проблемы – у нас полно мест, где мы можем купить этот энергетический товар: Катар, Алжир, Норвегия, США, в конце концов. Они будут рады поставить нам газ вместо российского, пусть это и обойдется нам несколько дороже. Мы уже везде ведем переговоры о поставках, Россия обманула сама себя, ха-ха-ха. Примерно так выступали различного рода европейские и американские эксперты и русофобствующие политики.

И вот 22 апреля агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия вдруг разрешила покупать российский газ фактически за рубли. О чем и разослала соответствующие письма европейским газовым компаниям. Чуть позже сам этот документ появился на сайте агентства Bloomberg.

И 3-х недель не продержались.

- Моментально для Чехии отказ от поставок российского энергетического сырья было бы, собственно говоря, невозможно или чрезмерно тяжело, - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. - Если говорить о нашей зависимости от российского газа, то она более чем 90-процентная.

- У нас нет выбора. Как только санкции ударят по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, вы поймете, что от этого мало толку, - а это уже заявление об отказе от эмбарго на российский газ министра финансов Австрии Магнуса Бруннера

- Отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями. Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии это невозможно в этом году. Мы находимся в сложном положении, мы не можем просто выйти из российского газа, - подтвердил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

Венгрия еще раньше объявила, что готова самостоятельно покупать российский газ за рубли. Аналогичные заявления постоянно звучали и из Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который любит демонстрировать свое оригинальное чувство юмора, почему-то не стал утверждать, что газ за рубли – "это просто смешно". И даже "светило" антироссийской европейской политики президент Франции Макрон предостерег Европу от резких движений в вопросах газа.

Примечательно, что для закупки газа разрешена как раз та схема, которую предлагал Владимир Путин: иностранные компании открывают в российском банке валютный и рублевый счета, поручают банку конвертировать иностранную валюту со своих счетов в рублевую массу, которой потом и оплачивается газ. ЕК разрешила своим компаниям открывать такие счета в российских банках, которые не находятся под санкциями.

- По свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если серьезно, то и недели не протянут, - резюмировал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале. Насчет недели Дмитрий Анатольевич, возможно. И несколько погорячился, но реальные сроки сдачи позиций, как мы видим, отличаются ненамного.

Более того, если посмотреть более широко, то лишь сферой газа происходящее не ограничивается. В отличие от газа рынок той же нефти гораздо более диверсифицирован. И там обойтись без России было бы гораздо проще. Но тоже не получается. По данным Thе Wall Street Journal, экспорт российской нефти в ЕС вырос в апреле до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей в сутки месяцем ранее. При этом, для закупки применяется не такая уж и хитрая схема. танкеры, загруженные российской нефтью, выходят из порта с пометкой «пункт назначения неизвестен». В реальности танкер где-то в этом "неизвестном месте" перегружает нефть на более крупные суда, где она смешивается с другим грузом. В рыночный обиход уже вошли устойчивые сочетания "латвийская смесь" и "туркменская смесь", содержание российской нефти в которых весьма значительно. Не считать же Латвию нефтедобывающей страной, в конце концов. А британская Shell, американская ExxonMobil и итальянская Eni – все эти гигантские компании просто объяснили, что в российских портах закупают, мол, нефть из Казахстана.

Много вопросов и к недавней поездке Бориса Джонсона в Индию, в ходе которой британский премьер гордо демонстрировал не фирменную прическу "гнездо вороны" на своей голове, а национальный тюрбан. Известно, что Индия сейчас закупает гигантские объемы российской нефти, которая реализуется со скидкой, а Великобритании нефть очень нужна, поскольку она примерно такая же нефтедобывающая страна, как и Латвия. И если Лондон с гордостью отворачивается от нефти из России, то кто мешает ему с такой же готовностью приобретать "индийскую".

А есть ведь еще и лес, в котором очень нуждаются многие страны, например, Финляндия и Япония. Есть и зерно. Есть и многое, многое другое. Без поставок чего из "разорванной в клочья" экономики "страны-бензоколонки" не может обойтись чуть ли не половина земного шара.

"Газ за рубли" оказался реальностью, а не плодом "фантазии и завышенных ожиданий русских". Что там у нас следующее на очереди?

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