Засилье ЛГБТ и толерантности: Илон Маск объяснил причины массового оттока зрителей из Netflix

Маск выразил мнение, что Netflix слишком зациклился на продвижении повестки, диктуемой ЛГБТ-сообществом, а также определенных политических взглядов Фото: REUTERS

Американский стриминговый сервис Netflix еще несколько месяцев назад переживал период бурного расцвета: во время пандемии коронавируса, когда кинотеатры были закрыты практически во всем мире, компания получила 16 млн. новых подписчиков. А в октябре 2020 года официально зашла и на российский рынок.

Но 21 апреля акции Netflix рухнули на рекордные 35%, рыночная стоимость компании снизилась почти на 50 млрд. долларов. Ее руководители заявили, что все это связано с... военной операцией России на Украине: мол, пришлось с российского рынка уходить и из-за этого терять подписчиков.

Но американский миллиардер, инженер, основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что виной всему вовсе не геополитика.

Маск выразил мнение, что Netflix слишком зациклился на продвижении повестки, диктуемой ЛГБТ-сообществом, а также определенных политических взглядов. И это, считает он, и помешало компании идти вперед, создавая качественный контент и удерживая подписчиков.

«Игра в кальмара», «Корона», «Бриджертоны» - вне всяческого сомнения стали самыми успешными проектами Netflix, но эти сериалы – лишь капля в море той продукции, которую компания предлагает своим абонентам.

Основная часть контента, производимого или закупаемого Netflix, уверен Маск, «боится обидеть фриков и пытается угодить самым разным сторонникам расового и полового равноправия».

При этом он считает, что в аналогичной ситуации находятся не только Netflix и аналогичные ему сервисы стримингового вещания, но и вся индустрия развлечения в целом.