Интим-услуги, спонсоры, черновая работа: как украинских беженцев заставляют расплачиваться за жизнь на Западе

Вряд ли беженцы рассчитывали на такой прием. Но – никуда не денешься - лафа заканчивается. Либо работать, либо на выход Фото: REUTERS

Перефразируя Николая Васильевича Гоголя, европейцы – это прекрасные люди. Но деньги считать умеют. Даже когда речь идет о людях, прекрасных во всех отношениях – украинских беженцах. Вернее, особенно в этом случае.

В германии подсчитали, что содержание каждого украинского беженца влетает ФРГ в кругленькую сумму в 3500 евро в месяц. Жилье, расходы на питание, языковые курсы, психологическая и социальная помощь и еще куча всяких расходных статей. Кстати, не всякий гражданин ФРГ еще получает такую зарплату, с которой еще выплачивает налоги, в том числе, и на содержание беженцев. В год один украинский беженец, таким образом, обходится немецкой казне в 42 тысячи евро. Можно сказать, что на Украине подавляющее большинство таких переселенцев и мечтать не смели о таких доходах, пусть и не прямом денежном им вспомоществовании.

Если учесть, что сейчас в Германии осело порядка 350 тысяч граждан Незалежной, то на круг получается весьма приличная сумма – около 15 млрд евро в год. А ведь в Германии полно еще беженцев из других стран – Ливии, Сирии, Ирака и так далее. В общем, немудрено, что нагрузка на государство вылезает по итогу очень приличная. И не факт, что даже самая сильная экономика в Евросоюзе сможет ее выдержать. Во всяком случае, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже согласился выделить федеральным землям, которые и расходуют свои средства на украинцев, 2 млрд евро на этот год, но этого им хватит лишь на два месяца. А что дальше?

А украинцы, тем временем, с каждым днем предъявляют все больше претензий на условия своего содержания. Они устраивают митинги и демонстрации, организуют флэш-мобы и перфомансы, как бы специально демонстрируя добропорядочным бюргерам, что работа – это не про них. Ясное дело - весь мир им должен, и потому они чувствуют себя настоящими хозяевами там, куда приезжают.

И немцы уже начинают потихоньку звереть от сочетания этих объективных и субъективных факторов.

Но, как выясняется, не только немцы.

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер объявил, что правительство Польши продлит финансовую помощь украинским беженцам ещё на 60 дней, после чего эвакуантам предлагается устроиться на работу. За этот срок у украинцев, по словам польского чиновника, "должна произойти адаптация". Сейчас каждая польская семья, приютившая украинцев, получает по 40 злотых в день, не считая выплат непосредственно самим украинским беженцам.

В США расшифровали ранее данное обещание принять до 100 тысяч украинских беженцев. Пока это только обещание и к началу апреля власти США пустили в свою страну только 12 "счастливчиков". Не 12 тысяч или сотен, а просто 12. Так вот, как оказалось, на два года Вашингтон пустит в страну только тех граждан Украины, у кого найдутся спонсоры из числа американцев, которые поручатся за них и возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой помощи в течение этого срока.

Вряд ли украинские беженцы рассчитывали именно на такой прием. Ведь, мало того, что их заставляют идти работать, наверняка им будут предлагать самые неквалифицированные и малооплачиваемые виды работ. Кстати говоря, в Британии стареющие английские джентльмены (и не только стареющие) предлагают молодым украинкам снять угол в их доме в обмен на интимные услуги. И тут, как в том самом выражении – нравится, не нравится, терпи, моя красавица.

Вряд ли беженцы рассчитывали на такой прием. Но – никуда не денешься - лафа заканчивается. Либо работать, либо на выход. Содержать в Европе и без украинцев есть кого.

Торговали – веселились, посчитали – прослезились.

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