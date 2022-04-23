Раскрыто содержание скандального марафона Елены Блиновской о дружбе между Россией и Украиной

Елена Блиновская, которую за ее марафоны желаний в Сети зовут то матерью, то королевой инфоцыган, озаботилась новым обучающим курсом

В самом начале спецоперации отдыхающая в Дубае Елена Блиновская, которую за ее марафоны желаний в Сети зовут то матерью, то королевой инфоцыган, озаботилась новым обучающим курсом. Мол, в ответ на запросы подписчиков, которые молились о стабилизации отношений между Россией и Украиной, она решила запустить марафон "Дружба". Тогда многие обвинили Блиновскую в наживе на трагедии, но за 15 тысяч рублей "исполнительница желаний" обещала раскрыть такие секреты энергетических связей, которые изменили бы нашу жизнь. Однако, обещать не значит сделать.

Так, блогер Виктория Ютубная, которая на своем канале делает обзоры инфокурсов, прошла новый марафон Блиновской и раскрыла пользователям содержание тех самых голосовых посланий от самопровозглашенной духовной наставницы. Как выяснилось, в первых сообщениях автор марафона не стала заморачиваться с обучением и честно призналась покупателям: специально она не готовилась, как пойдет - так пойдет. Единственная задача Блиновской - "выгрузить информацию" без всяких ожиданий и гарантий.

- Сегодня я буду весь день ходить по комнате и собирать воедино ту энергию, которую я качала насосом последние два года, - наговаривала Елена в своих сообщениях, пока поклонники ждали хоть каких-то дельных советов по теме дружбы. - Я хожу кругами, это сильно. Поток сильнее меня. Буду пытаться как-то его выравнивать, выруливать. Но на самом деле мы друг другу совершенно ничем не обязаны. Это, наверное, главное.

Затем Блиновскую все-таки "накрыло тепло" новой энергии, которая "спускается на Землю" через нее.

- Дружба - это такой звук души. Такой какой-то интересный... настройка души, где ты понимаешь, что да, это прям вот в точку G. И для меня это друзья, - раскрыла марафонщица свое понимание дружбы, зачем-то сопроводив его термином из сексуальных справочников. - Для меня начинается дружба там, где мы сели друг напротив друга. То есть если с человеком для меня такая история произошла, по сути, давайте признаемся, отсчет пошел. Дальше идет непосредственно общение, эмоциональная поддержка. А если после встречи остается неприятный осадок, то это точно не сближает к дружбе. И когда напротив этого пункта сложно поставить галочку, вряд ли хочется с этим человеком встречаться еще и еще.

Отдельно Блиновская упомянула и про дружбу с ней самой. Оказалось, далеко не все могут рассчитывать на внимание "матери инфоцыган".

- Если хотите выстроить отношения, то нужно ставить себе задачу не подарок мне подарить и какие-то дифирамбы спеть, а стать настолько яркой, крутой, мощной личностью в своей проявленности в четвертой стадии развития, когда я скажу "вау", - предупредила автор. - Моим другом быть - вечный вызов. У меня очень высокая планка.

Если же говорить о практической стороне марафона, главный секрет от Елены Блиновской заключался в том, что дружба нужна нам для раскрытия собственного "я", а самая прекрасная дружба - это "любовь двух достойных". Об отношениях России и Украины - ни слова. И это, напомним, стоило 15 тысяч.

- Узнала ли я что-то о дружбе или, в принципе, хоть что-то интересное? Нет. Но зато в очередной раз послушала, какая Блиновская богатая, непростая и крайне развитая личность, дорасти до которой не каждому повезет, - резюмировала блогер Ютубная.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Информационные продукты - курсы, марафоны и прочее, что предлагают пользователям знаменитые блогеры, по-прежнему никак не лицензируются и не контролируются законом. Предполагалось, что вольная деятельность марафонщиков попадет под новый Закон о просветительской деятельности, вступивший в силу 1 июня 2021 года, но в итоге он распространился лишь на образовательные организации.

Таким образом, покупка инфопродукта - это всегда выбор потребителя, поэтому до совершения оплаты внимательно читайте Договор оферты: только там прописаны ваши права (зачастую их нет) и риски (обычно очень высоки, вплоть до того, что услуга считается оказанной, даже если у поставщика возникли технические проблемы). Привлечь автора марафона за некачественно оказанную услугу крайне сложно: как правило, вы можете только потребовать вернуть свои деньги через суд. Но и здесь нет никаких гарантий.

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