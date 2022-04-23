Провокации с ядерным оружием: США хотят заставить Индию и Китай присоединиться к санкциям

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов

На очередном брифинге Минобороны эксперты заглянули в методички командующих НАТО. А там множество вариантов по созданию кровавых провокаций на Украине, которую явно решили превратить в полигон для испытаний всех возможных видов вооружений.

- 21 апреля 2022 года на позицию российских войск с БПЛА была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ не входящих в конвенционные списки. В отношении содержимого ампул проводятся химический анализ в лаборатории 27 Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия, результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком, - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он напомнил, что на сегодняшний день США – это единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения: в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке. Эти преступления так и остались без должной оценки профильных международных организаций.

ОПЯТЬ ГОТОВЯТ ПРОВОКАЦИИ

Кириллов отметил, что в попытке «дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу».

- Ранее нами отмечалось, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием. Вызывает обеспокоенность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур. По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов, - рассказал докладчик.

Представитель Минобороны заверил СМИ, что ведомство располагает сведениями о подготовке США ряда провокаций с целью обвинения российских Вооруженных Сил России в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия: «Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции. Только в марте-апреле текущего года руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения. Так, помощник президента по национальной безопасности Салливан прокомментировал слова президента Байдена, что США «соответствующим образом» отреагируют на возможное использование нашей страной ОМП. А американский постоянный представитель при ООН Гринфилд 27 февраля заявила о намерении России использовать любые инструменты «под чужим флагом», включая химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мировой общественности».

Отметим, что свои слова американцы подтверждают конкретными действиями: передали Украине до 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 специальных разведывательных машин «Страйкер».

Провокации планируются в том числе для давления на Индию и Китая с принуждением их к введению санкций против России.

ТРИ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЯ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что для обвинения Российской Федерации планируется использовать три варианта сценариев.

Первый - «постановочный инцидент под чужим флагом», наиболее вероятный: «Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки «диверсий» со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения. Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики, в первую очередь, на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС. Так, 21 апреля на блокпосту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию. Кроме того, руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии «Приднестровский Химический завод» в населенном пункте Каменское Днепропетровской области. Минобороны располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта».

Второй - «Максимально скрытное применение ОМП в малых объемах» для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи: «Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь». Но приказ Верховного Главнокомандующего отменил штурм предприятия, сорвал планы Пентагона по его реализации.

Третий - наименее вероятный сценарий, «открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий: «Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости. Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином. Данный факт свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно-паралитического действия».

ПСЕВДОРАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ США

По данным Минобороны России Госдепартаментом США уже определен порядок псевдорасследований таких провокаций и назначены должностные лица, ответственные за его проведение. В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации.

- Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, что уже неоднократно было реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии, - предупредил Кириллов.

Все это уже когда-то было. Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей.

«Наиболее ярким примером информационной провокации является выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Пробирка со «стиральным порошком» в его руках послужила поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан. В 2017 году растиражированные информационными агентствами фотографии «белых касок», на которых люди в обычных марлевых повязках отбирают пробы в месте предположительного применения зарина, а при этом на находящихся рядом людях вообще отсутствуют средства защиты, привело к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии. А в 2018 году постановочные съемки с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привело к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае. И только свидетельские показания привезенных Российской Федерацией в Гаагу очевидцев этих событий раскрыли глаза мировой общественности на происходящее», - перечислил Кириллов, и подчеркнул, что за «эти провокации до настоящего времени никто ответственности не понес».

По мнению представителя Минобороны России, все инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России, а также «оказание давления на лояльные и дружественные России страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении нашей страны».

ХРОНИКА СВИДЕТЕЛЬСТВ СОЗДАНИЯ США БИООРУЖИЯ

Очевидно, что реальное применение любого оружия массового уничтожения в отношении граждан России повлечет за собой применение ядерного оружия со стороны России по центрам принятия подобных решений. Об этом на брифинге не говорилось, но это должно быть понятно всем. В США всегда панически боялись последствий ядерной войны, но мечта о сокращении жизни миллионов граждан, возможность поставить на колени армии всего мира не давала Пентагону покоя. Пентагон превратил Украину в полигон для создания биооружия еще 30 лет назад. И многие политики и чиновники этой страны жили именно за счет развития этого полигона. Теперь все они бежали в Европу и США, а мирные граждане стали "живым щитом" их детища, а по сути, заложниками огромной бомбы замедленного действия.

2004 год.

«Реальной угрозой современности стала возможность создания генетически модифицированных инфекционных агентов, которые при определенных условиях смогут быть использованы в качестве биологически поражающих агентов».(Из выступления начальника Вирусологического центра НИИ микробиологии Минобороны России Владимира Максимова).

2007 год.

"Запад ведет разработку биологического оружия, опираясь на новейшие достижения в генной инженерии". (Из выступления директора ФСБ России Николая Патрушева)

2015 год.

"В 20 раз выросло число лабораторий, которые подведомственны США и которыми они управляют, в том числе ряд лабораторий под их ведомством на территории республик СНГ". (Из выступления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева).

2017 год.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой объект очень большого интереса". (Из выступления Президента Владимира Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека)

2018 г.

«После странной вакцинации в Центре Лугара в Грузии погибли 73 человека».

(Из заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе).

2019 год.

«Применение биооружия может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений" (После этого выступления заместителя МИД России Сергея Рябкова на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности Минобороны России создало мобильные медико-биологические отряды, которые в 2020 году проявят себя в борьбе с коронавирусом в России и Италии).

2020 г.

Хакеры выложили в открытый доступ десятки страниц абсолютно секретных документов (телеграм-канал Freedom Fоx), которые подтверждают связь Пентагона с министерством здравоохранения Грузии.

Март 2022 г.

«На украинской территории была сформирована сеть биологических лабораторий - более 30 объектов. Заказчиком проводимых на них работа является Пентагон. В реализации проектов принимает участие аффилированная с военными ведомством компания – в первую очередь, Black and Veatch. В спецоперации на Украине Вооруженные Силы России вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. (Из заявления посла России в США Анатолия Антонова).

Март 2022 г.

«На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил» (Из заявлений замгоссекретаря США Виктория Нуланд).

Из заявлений начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова за март и апрель 2022 г.

«Одной из причин подобной спешки при эвакуации биолабораторий может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых».

«Проект UP-4 в биолабораториях Киева, Харькова и Одессы изучал возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла. Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России»

«Проект Р-781 в качестве переносчиков биооружия рассматривал летучих мышей. Американцев интересовало, как через них можно передать человеку бактериальные и вирусные патогены: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов».

«В Пентагон из Украины передавались биологические образцы украинских граждан, относящихся исключительно к славянскому этносу. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения».

«Российские специалисты Роспотребнадзора зафиксировали резкое увеличение в 2018 году среди жителей Луганской и Донецкой народных республик новые мультрезистентные штаммы туберкулеза, которые не поддавались лечению обычными лекарствами. 70 случаев заболевания завершились быстрым летальным исходом, что можно объяснить утечкой».

«Обращает на себя внимание причастность к финансированию биолабораторий инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов США. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию «Metabiota», которая, наряду с «Black and Veach» является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру».

«Непосредственное участие в реализации создании биооружия принимает агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта».

«Биоматериалы, отобранные на Украине, отправлялись в Великобританию, Грузию, институты которые сотрудничают с Минобороны США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)».

«В проект UP-8 на Украине было привлечено более 4000 человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской биолаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы»

- «По данным МИД Китая, под контролем США находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции».

- «Объемы финансирования военно-биологической программы Пентагона на Украине только за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов».

- «В ходе проектов США были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Их сделали устойчивыми к существующим лекарственным препаратам, и наделили способностью передачи от животных к человеку».

- «В биологической лаборатории Одессы проводились исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами. Исследования Пентагона на Украине связывают с возникшей в феврале 2019 года в Херсоне вспышке дирофиляриоза – паразитарной болезни, которая передается комарами и слепнями».

- «Биолаборатории Украины изучали возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, которые имеют природные очаги, как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний».

- «Агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США».

- «В январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 устройств (беспилотников), которые могут быть использованы для доставки и распыления биологических рецептур и токсичных химикатов».

- «На территории Херсонской области. Разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур".

- «В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков».

«Проекты P-364, 444, и 781, были направлены на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей, а проекта 3007 «Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине» на распространение опасных заболеваний по рекам: Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем. Это может привести к неблагоприятной биологической обстановки не только на территории России, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы – Белоруссии, Молдавии, Польше".

«Американская администрация последовательно и упорно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира с 1993 года.»

«Американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции».

«Массив собранных по делу документов подтверждает тесное сотрудничество Украины и стран Запада в проведении биологических исследований особо опасных инфекций, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе».

(Из материалов совещания А.И. Бастрыкина)

«Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным. При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Программы по созданию биологического оружия в СССР были полностью свернуты в 1972 году. Вместе с тем, количество биологических лабораторий США совершенно несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под контролем Вашингтона находится 336 лабораторий в 30 государствах мира, что вызывает серьезную озабоченность. Вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие возможность проведения работ в области биологического оружия. Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия. В соответствии с Федеральным законом США «О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом» исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия. С учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия, создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия».

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