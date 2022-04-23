Росгвардейцы доставили на север Харьковской области 70 тонн гуманитарной помощи

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС России доставили 70 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты на севере Харьковской области.

- Продовольствие и предметы первой необходимости раздали жителям Казачьей Лопани и Липцы. Помощь будет распределена также жителям близлежащих сел, - сообщили в Росгвардии.

В гуманитарный груз кроме продуктов питания, средств личной гигиены и бытовой химии включены дизельные генераторы, жизненно необходимые для населения городов и поселков, в которых отсутствует электроэнергия.

Их запуск позволит обеспечить работу социально значимых объектов, в том числе школ и хлебопекарен.

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Росгвардия примет участие в обеспечении безопасности граждан во время богослужений, крестных ходов и литургий, посвященных празднованию православного праздника Пасхи, примут участие военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

Накануне богослужений специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии в составе комиссий проведут профилактические осмотры объектов религиозного культа.

Непосредственно в период празднования Пасхи маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны приближены к местам проведения религиозных мероприятий.

Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность в Кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя, а также доставки Благодатного огня из Иерусалима на территорию России в аэропортах страны.