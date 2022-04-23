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Экономика23 апреля 2022 11:10

«Даже гвозди не производим»: Почему в России не могут выпускать многие элементарные товары

И что не так с нашим импортозамещением
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Внутри страны производится 270 тысяч тонн крепежных изделий (и это включая 80 тысяч тонн простейших гвоздей)

Внутри страны производится 270 тысяч тонн крепежных изделий (и это включая 80 тысяч тонн простейших гвоздей)

Фото: Shutterstock

Давным-давно в интервью «КП» декан экономического факультета МГУ Александр Аузан очень хорошо описал российскую ментальность. Нам интересно создавать что-то уникальное - например, космическую ракету. И удивлять этим весь мир. А вот поставить на конвейер и годами производить хороший автомобиль, педантично улучшая его качество, - скучно. Вот и не получается. В середине апреля выяснилось, что в России даже гвозди - импортные. «Комсомолка» решила разобраться в причинах этого явления.

ДЕЛО В ШЛЯПКЕ?

- Для меня было неким открытием - у нас гвозди импортные. Мы даже их не производим в стране, которая выпускает столько металла, - посетовала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. - Это мелкий пример того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, все не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед.

В Минпромторге на эту реплику отреагировали тут же. Заявили, что уж гвоздями мы себя обеспечиваем в полном объеме, даже на экспорт поставляем. А импорт хоть и есть, но в основном из Беларуси..

Металлурги тоже обиделись. Как оказалось, гвозди производятся и на Магнитке, и на Новолипецком металлургическом комбинате, и на «Северстали». Производство налажено, ничего сложного в нем нет. Берешь проволоку, режешь на нужный размер, затачиваешь, делаешь шляпку.

- Грубо говоря, мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену, - объяснил гендиректор «Северстали» Александр Шепелев.

ТОННЫ КРЕПЕЖА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Но на этом пикировка не закончилась. Оказалось, что глава Совфеда имела в виду не только гвозди.

- Может, у кого-то и все хорошо. Но наши граждане способны сходить в ближайший строительный магазин и посмотреть в отделе крепежа страну происхождения товара, - объяснила Матвиенко.

История умалчивает, когда Матвиенко в последний раз была в строительном магазине и знает ли разницу между гвоздями, саморезами, винтами, болтами и анкерами. Но тему подняла правильную. Выяснилось, что производством более сложных, чем обычный гвоздь, крепежных материалов мы похвастаться как раз-таки и не можем.

Для сравнения, внутри страны производится 270 тысяч тонн крепежных изделий (и это включая 80 тысяч тонн простейших гвоздей). А объем импортного крепежа, по данным Федеральной таможенной службы, составляет 450 тысяч тонн. Другими словами, здесь мы обеспечиваем себя едва ли на 30%. И чем сложнее продукция, тем меньше у нее отечественных аналогов.

- В наших магазинах на 70% китайская продукция. Она дешевле всего. Плюс есть некоторые позиции, которые производятся только там. Доля российской продукции около 20%. В последние годы у нас появилось несколько заводов, которые стали делать неплохие саморезы, болты, гайки. Но объемы пока не такие большие, - говорит Евгений Кулагин, владелец торгово-строительной компании «Шурупыч».

Среди других поставщиков - Беларусь, Германия, Италия и Тайвань.

ЭФФЕКТ МАСШТАБА

Причин такой диспропорции несколько.

Во-первых, условные гвозди можно производить на старом советском оборудовании. Дополнительных инвестиций нужно немного. А вот более сложная продукция требует более современных и очень дорогих станков.

Во-вторых, конкурировать с Китаем по цене можно только при больших объемах производства. При наличии дешевых аналогов из соседней страны смысла заниматься этим не было. По крайней мере, «импортозамещать» весь объем необходимого стране крепежа.

- На территории России налажено производство большинства базовых товаров, но раньше оно могло покрывать не 100% внутреннего спроса. Уход ряда иностранных игроков с рынка открывает возможность для расширения отечественных производств, однако для этого требуются инвестиции, закупки оборудования, - считает Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник Лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС.

И вот здесь может возникнуть проблема...

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛОПАТЫ

Большинство станков мы закупаем за рубежом. В основном в развитых странах, многие из которых объявили нам экономический бойкот.

- Наибольшие проблемы с импортозамещением в таких отраслях, как автопром, авиапром, фармацевтика, электроника и станкостроение. У нас большая зависимость от запчастей, промышленного оборудования, чипов, семян, химических компонентов, - перечисляет Михаил Виноградов, директор фонда «Петербургская политика».

По расчетам эксперта, 39% российских компаний работают с критически важными иностранными продуктами/сервисами, без которых они не могут продолжать бизнес в прежнем объеме.

- Даже при небольшой доле импорта в отрасли отсутствие поставок определенной номенклатуры товаров или услуг может остановить всю производственную цепочку.

Большинство станков мы закупаем за рубежом

Большинство станков мы закупаем за рубежом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для любой высокотехнологичной продукции характерны сложные межстрановые цепочки производства: даже в крупнейших мировых экономиках не сформированы производства полного цикла по всем видам продукции, - говорит Дмитрий Евдокимов.

- С точки зрения минимизации издержек любой продукт технологичнее лопаты лучше производить совместно. Условно, айфон производит порядка 13 стран. Технологическая составляющая - Калифорная. Производство - Китай. А детали везут из других стран, в основном азиатских. В производстве «Мерседеса» тоже многие страны участвуют. Стопроцентное импортозамещение в условиях глобальной экономики никому не нужно, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики.

Тем не менее, выбора страны Запада нам не оставили. Придется искать выход из той ситуации, в которой оказалась наша экономика.

ПРИОРИТЕТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Эксперты считают, что сейчас важно не распыляться, пытаясь заместить все и вся. Лучше провести ревизию и определить приоритеты.

- Нужно наладить выпуск средств производства. Желательно иметь свои станки, чтобы выпускать высокотехнологическую продукцию. Еще одна дыра - микроэлектроника. Мы не можем утюг сделать, потому что нужны тайваньские чипы. Транспортное машиностроение - авиация, ж/д транспорт. Германия ушла – а именно она производит запчасти для «Сапсана». Нужно усилить здравоохранение, производство медицинского оборудования. Подтянуть сельское хозяйство с точки зрения генетики. Куда это годится, если семена сахарной свеклы нам привозят из Нидерландов, бычки-производители и куры-несушки сплошь импортные?! - сетует Георгий Остапкович.

Правда, чтобы получить все эти технологии, нужно привлекать инвесторов. Их выбор сейчас невелик. И идти они к нам пока не спешат. Даже для азиатских партнеров деловой климат в России сейчас плоховат. Ведь они могут попасть под вторичные санкции со стороны Запада.

- Инвестиции в производство – долгосрочные. Для прихода азиатских игроков требуется общая стабилизация: инвесторы должны понимать условия для деятельности производств внутри России и все ограничения, связанные с западными странами. Пока изменение правил происходит почти каждый день, большинство инвесторов будут занимать выжидательную позицию, - считает Дмитрий Евдокимов.

Еще одна дыра - микроэлектроника. Мы не можем утюг сделать, потому что нужны тайваньские чипы

Еще одна дыра - микроэлектроника. Мы не можем утюг сделать, потому что нужны тайваньские чипы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для рывка нам нужны не инвесторы, которые придут с деньгами, а компании, которые займутся промышленной кооперацией. Которые принесут в Россию не только физические технологии, но и умение управлять глобальным бизнесом.

- Деньги у нас есть. Профицит бюджета будет очень большой. Но только деньгами этот пожар затушить невозможно. Нужно, чтобы пришли современные менеджеры. Мы можем сделать технологический прорыв только с теми странами, которые знают, как это делать, - считает Георгий Остапкович.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Бизнесу нужны шоколадные условия

Важнейшие вещи для инвестора - риск и доходность. Если бизнес может получить большую прибыль, многие деловые люди захотят рискнуть. Поэтому предпринимателям нужно создать действительно шоколадные условия для ведения бизнеса. И полную юридическую защиту.

- Новый предприниматель, который придет к нам с Востока, должен знать, что его никто не тронет, что право частной собственности священно. И свои должны это ощущать в той же мере. Госкапитализм, который постепенно трансформировался в госпаразитизм, должен уступить место новой, более созидательной концепции, - считает Олег Дерипаска, миллиардер, председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

- Надо снижать риски и повышать доходность. Надо перестать привлекать бизнес к уголовной ответственности там, где споры должны решаться в арбитраже. Надо доводить до решения вопрос с амнистией по экономическим статьям, надо снимать препоны для тех бизнесменов, которые все еще хотят вернуться из-за рубежа, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Глобализация для нас закончилась, а для китайского чуда нужны условия Китая. И сегодня самое важное – это трезво понимать направление вектора. Самая большая ценность для нас – люди. И им нужно дать возможность самореализовываться любыми способами. Но сейчас мы так зарегулировали людей, что ожидать инициативы снизу бессмысленно. Главное – надо дать людям возможность заниматься самоспасением. Максимально и очень быстро убирать административное регулирование, - считает Владимир Лисин, совладелец Новолипецкого металлургического комбината.

Для сравнения, если в Китае доля малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности составляет 40%, то в России - всего 7%. Большинство мелких предпринимателей в нашей стране занимаются торговлей.

В Институте Столыпина предлагают создавать в крупных городах специальные технопарки для промышленных предприятий. Чтобы там были максимально удобные условия: бесплатная аренда на первые три года, льготные кредиты и очень низкие налоги.

- Импортозамещение возможно, но оно станет лишь результатом реформ. Сегодня риски у нас продолжают оставаться настолько высокими, что решиться на открытие нового предприятия может либо герой, либо сумасброд. Надо снижать налоги и страховые взносы, наращивать роль проектного финансирования, развивать долговой рынок (делать кредиты более доступными, - Ред.). Иного выхода просто нет, - говорит Борис Титов.

ВАЖНО!

Не закрывайтесь, а развивайтесь

Большинство экспертов считают, что в закрытой экономике развиваться не получится. Отставание от технологически развитых стран будет только расти.

- Что не так с идеей импортозамещения? Отсутствие удачных кейсов в мировой истории. Особенно если мы говорим, что отечественная продукция должна быть более дешевой и качественной, - сетует Михаил Виноградов.

Нам нужна международная кооперация. Причем не с ограниченным числом партнеров, а со всем миром.

- Нам нужно открыть свою экономику. За 15 - 20 лет Китай из полуаграрной страны стал второй экономикой мира. У нас стартовые позиции лучше. Есть богатейшие природные ресурсы и человеческий капитал. Мы можем пройти этот путь лет за 12. Тем более сейчас не экономический, а геополитический кризис. Мы не Куба, на нас вечные санкции не наложишь. Если будут позитивные изменения, которые воспримет мир, санкции каскадно начнут сниматься, - считает Георгий Остапкович.

Как и при любом кризисе - не важно, экономический он или геополитический - нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Даже если санкции с нас когда-нибудь снимут, критические для развития страны технологии желательно освоить как можно быстрее. Гвозди тут хоть и хороший символ, но далеко не самый важный.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Откуда в стране гвозди

Отечественные 77%

Белорусские 20%

Китайские 2%

Из других стран 1%

При этом около 20 тысяч тонн гвоздей в 2021 году ушло на экспорт. Это примерно тот же самый объем (23%), который мы получаем из-за рубежа.

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