Британия и США дважды "растоптали" надежды Зеленского

Голубая мечта Зеленского – это чтобы военные НАТО не просто стояли на рубежах Украины, а воевали вместе с украинцами против русских Фото: REUTERS

Киев постигло сразу два разочарования. Первое касается разрешения Еврокомиссии покупать газ у России за рубли. Второе еще больше. Оно еще не до конца оформилось, но все предпосылки уже налицо.

Конечно, есть у Зеленского и его команды и перемоги. И весьма значительные, не стоит этого отрицать. По большей части они все касаются решения стран Запада предоставить Украине дополнительные тяжелые вооружения. И, наряду со старыми танками советского производства или их более поздними модификациями, речь идет и о вполне современных артиллерийских системах и беспилотниках. Но все это не способно удовлетворить Зеленского, поскольку пушки и гаубицы сами по себе не стреляют, а кроме снарядов к ним требуется и обслуга в виде обученных расчетов. Как минимум. То есть голубая мечта розовых слоников Зеленского (или, наоборот, розовая мечта голубых) – это чтобы военные НАТО не просто стояли на рубежах Украины, а воевали вместе с украинцами против русских. Как предел мечтаний – вместо украинцев.

А вот с этим проблемы. Которые пытался развеять буквально недавно советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (некоторые называют его главой украинской делегации на переговорах с Россией, но глава делегации, по крайней мере, формально – Арахамия). Выступая в эфире телеканала "1 + 1", он на вопрос о переговорах, заявил, что сейчас вся работа сосредоточена на переговорах по "гарантиям безопасности "Украине". Россию, кстати, они за пределы этих соглашений вывели, поскольку гарантии Киеву должны дать Вашингтон, Берлин, Лондон, Париж и другие центры западной цивилизации.

Из объяснения Подоляка стало ясно, какими в Киеве видят эти гарантии.

- Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важно – это поставки оружия, для нас важно закрыть небо, для нас важные военные консультации и деньги, которые будут нужны для того, чтобы быстро покупать дополнительное оружие, - заявил он в телеэфире. - Я думаю, что эти вопросы через неделю максимум могут быть завершены, потому до того момента, как будет коммюнике со странами, которые возьмут готовность подписать политически эти документы, называть, что все берут на себя 5-ю статью НАТО или не 5-ю статью НАТО.

- Для нас важно, чтобы Российская Федерация поняла, что если в следующий раз она захочет напасть на Украину снова под каким-то надуманным предлогом, то они будут видеть рядом с Украиной еще другие страны с мощными армиями. И юридически они будут понимать, что эти страны будут иметь право в этом конфликте принимать участие, - подытожил он, обозначив размер ожиданий. То есть обязательства стран НАТО из числа перечисленных гарантов встать плечом к плечу с украинцами в одних окопах против "злобных москалей". Вот чего им хочется даже больше, чем новых "Джавелинов". "Джавелинов" с расчетами. Потому что без них значительная часть этих поставок становится трофеями. Как это случилось буквально вчера, например, с самым большим украинским арсеналом в Балаклее.

Но тут и ждет команду Зеленского вместе с ним самим жестокое разочарование. Подоляк как будто не услышал, как этим ожиданиям отнесся премьер-министр квинтэссенции русофобии по имени Борис Джонсон.

- Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией, - очертил Джонгсон сферы сотрудничества. И резюмировал. - Это будет не так как гарантии безопасности по ст. 5, не совсем одно и тоже.

Британца поддержала и "дама с печеньками" Виктория Нуланд, исходившая майдан в Киеве вдоль и поперек, а ныне повышенная до заместителя госсекретаря США.

- Между правительствами продолжаются переговоры, которые не являются публичными, и я могу только сказать, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Киевом о заверениях безопасности, которые Украина может получить, - рассказала госпожа Нуланд в интервью "Украинской правде".

- «Заверение», а не «гарантии»? – переспросили ее.

- Я сказала именно так, как я сказала. Это все, что я могу сказать публично, - подчеркнула Нуланд.

В самой редакции после этих слов расстроились, что термин "заверения безопасности" характерен не для 5-й статьи Устава НАТО, а для "Будапештского меморандума" – документа, не обязательного к исполнению, который изначально никто не хотел выполнять.

Киев хотел пятую статью, а получит очередное "примите заверения" и смутные обещания.

Кстати, Зеленский уже не в первый раз ставит телегу впереди лошади. Любое Соглашение о гарантиях безопасности вступит в силу и начнет действовать только после прекращения огня на Украине и прекращения российской спецоперации. А до того момента, поскольку никто не полезет под огонь, этот документ имеет такие же значение и смысл, как и рулон туалетной бумаги. Только менее удобен для подобного использования. А сами страны Запада с серьезным видом обсуждают это, на данный момент, никчемное соглашение, потому что в это время идут боевые действия "до последнего украинца", что вполне их устраивает.

Бесполезные надежды и мечты и бесполезные усилия. Да еще не в том направлении. Так что и грядущее разочарование Украины совершенно логично и неминуемо.