Юлия Высоцкая нашла способ выглядеть моложе: рыжий парик и нарисованные веснушки

Юлия Высоцкая в спектакле "Укрощение строптивой" Фото: Екатерина Цветкова

Кончаловский взялся за новый цикл. Он уже выпустил на сцене Театра им.Моссовета триптих по пьесам Чехова, теперь задумал шекспировскую трилогию: комедию, трагедию, фантазию.

«Укрощение строптивой» – первая комедийная часть. Если все сложится, Андрей Сергеевич поставит еще трагедию «Макбет» и фантазию «Буря». «Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством», – Кончаловский сперва процитировал Пушкина. И добавил уже от себя. - Если зритель смеется, плачет или ужасается, глядя на сцену или экран, – цель художника достигнута. Я не вижу иной интерпретации модного сегодня слова «актуальность».

В новой постановке много от водевиля, фарса и эксцентрики Фото: Екатерина Цветкова

Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, – это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь».

Восемь лет назад Андрей Сергеевич уже привозил в Москву спектакль «Укрощение строптивой», который он ставил в итальянском Teatro Stabile Napoli (Неаполь). Это был спектакль на итальянском языке с участием известных итальянских актеров, поставленный в традициям комедии дель арте. Всё дышало Италией тогда. Сейчас атмосфера иная. Но концепция спектакля все та же. Шекспир, как говорит режиссер, это музыка, смесь борделя и небес.

Спектакль поставлен по пьесе Уильяма Шекспира. Фото: Екатерина Цветкова

В новой постановке много от водевиля, фарса и эксцентрики: актеры танцуют, показывают акробатические номера. Спектакль идет в бешеном темпе.

Премьера прошла 24 апреля на Основной сцене Театра им. Моссовета Фото: Екатерина Цветкова

Роль строптивой Катарины исполняет жена режиссера актриса Юлия Высоцкая. Она тоже поет, пляшет, смеётся, рыдает. Гримеры выдали ей рыжий парик с челкой, нарисовали веснушки. Зрители сперва Высоцкую не узнали. Среди них нашлись и такие, кто посчитал: несмотря на уловки художников по гриму, для роли строптивой невесты 48-летняя актриса слишком взрослая. Но это придирки. Её отца Баптисту играет Александр Филиппенко (в составе - Игорь Ясулович), жениха Петручио – Алексей Розин.