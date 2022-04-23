Стало известно, как королева Елизавета II отпраздновала свой 96-й день рождения

Свой 96-й день рождения Елизавета II отметила в узком семейном кругу. Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II отметила свой 96-й день рождения. Праздник прошел в любимом монархом Сандрингемском дворце в Норфолке в кругу самых близких друзей и членов королевской семьи.

На официальных страницах Букингемского дворца в соцсетях появились поздравления, пожелания и архивные фото.

Елизавета II стала королевой в 25-летнем возрасте в далеком 1952 году и за минувшие 70 лет успела побить кучу рекордов, начав с того, что в истории Британии она вообще первый монарх, доживший до платинового юбилея своего правления.

Вообще-то, шансы Елизаветы стать королевой были не очень велики: в очереди на престол она стояла лишь третьей, но вышло так, что ее дядя, Эдуард III отрекся от престола ради брака, а отец, Георг IV, умер во сне в возрасте 56 лет от тромбоза.

С тех пор поменялось очень многое: Елизавета II застала 16 премьер-министров Великобритании, 15 президентов США и 7 Пап Римских.

Она является единственной королевой, прошедшей воинскую службу, а также одним из очень немногих участников Второй мировой войны, до сих пор не вышедших в отставку.

С 2016 года Елизавета II самый долгоправящий монарх в мире – до этого рекорд принадлежал королю Таиланда Раме IX. А еще она стала старейшим монархом, отметившим на троне платиновую свадьбу.

Вместе с тем, после недавно перенесенного коронавируса королеве пришлось отменить ряд торжеств из-за проблем со здоровьем: с начала года она появилась на публике лишь однажды, посетив в Вестминстерском аббатстве церемонию в память об умершем супруге.