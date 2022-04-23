Глава МИД Казахстана: «Мы успешно взаимодействуем с Российской Федерацией»

Фото: mid.ru

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Были также рассмотрены практические шаги по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Подводя итоги встречи на пресс-конференции, Лавров рассказал, что президент Касым-Жомарт Токаев получил приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года, кроме того, в нынешнем году в Оренбурге пройдёт Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В настоящий момент 73 из 85 регионов России участвуют в реализации совместных проектов с партнёрами в Казахстане, отметил министр иностранных дел России. Казахстанский коллега Лаврова сообщил о подписании совместного плана по празднованию юбилея установления дипломатических отношений двух стран, которому в нынешнем году исполнится 30 лет.

Товарооборот превысил отметку в 25,5 млрд долларов

Министр иностранных дел России отметил продолжающийся рост объёмов взаимной торговли с Казахстаном. «В прошлом году был достигнут рекордный показатель товарооборота – он превысил отметку в 25,5 млрд долларов, значительно выросли взаимные поставки. Видим в этом подтверждение обоюдовыгодного характера нашего взаимодействия», – сказал Сергей Лавров.

Министр отметил важность подписания соглашения о создании филиалов ВУЗов двух стран на территории друг друга. В ближайшее время в Казахстане планируется открытие филиалов Московского инженерно-физического института и Российского государственного университета нефти и газа.

«Мы приветствуем усилия казахстанского руководства по поддержанию межнационального согласия, обеспечения прав и свобод всех граждан, и совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные «заходы», которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей, – заявил Сергей Лавров. – У нас общее мнение, что российско-казахстанское сотрудничество, союзничество служит весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии и в целом на евразийском континенте». Глава российского министерства сообщил, что, помимо прочего, стороны договорились активизировать работу совместной группы историков России и Казахстана.

Лавров также отметил, что среди обсуждавшихся вопросов была ситуация на Украине. «У нас нет сомнений в том, что наши союзники и стратегические партнёры в Центральной Азии чётко понимают глубинные причины происходящего в Европе и в целом в Евроатлантике и Евразии, равно как и понимают геополитическое измерение нынешней ситуации», – сказал министр иностранных дел России.

Фото: mid.ru

Символическая дата

Мухтар Тлеуберди отметил, что нынешняя встреча с российским коллегой прошла в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, «и в эту символическую дату мы открываем новую страницу в истории многоплановых отношений Казахстана и России».

Тлеуберди подчеркнул, что за три десятилетия Россия и Казахстан сформировали стратегическое партнёрство, основанное на прочном фундаменте исторической близости и дружбы двух народов, взаимном доверии, уважении суверенитета, на учёте национальных интересов друг друга, как в двустороннем, так и многостороннем плане.

Подводя итоги встречи, глава МИД Казахстана сказал, что он и российский коллега обсудили широкий круг вопросов, включая состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам международной повестки, таким, как обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире, укрепление доверия в глобальном политическом диалоге.

«В целом хочу отметить, что сотрудничество с Россией было и остаётся в числе приоритетов нашей внешней политики, рассчитываем сохранить и далее развивать конструктивные подходы и общую нацеленность на решение долгосрочных и текущих задач взаимного интереса, в том числе поставленные главами наших государств, – заключил министр иностранных дел Казахстана. – Итоги сегодняшних переговоров подтверждают общность такого настроя, убеждён, что они придадут новый импульс развитию двусторонних отношений в духе добрососедства, партнёрства и дружбы».

На вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече тема биологических лабораторий на территории Казахстана, Сергей Лавров сообщил, что сотрудничество двух стран в области биологической безопасности на встрече действительно обсуждалось. В настоящий момент завершается подготовка двухстороннего меморандума, кроме того, за последний год на уровне глав государств ОДКБ и СНГ принят ряд документов, касающихся этой сферы, в том числе – по запрещению биологического и токсинного оружия.

Мухтар Тлеуберди считает вопрос биологической безопасности одним из самых актуальных в современной международной повестке, особенно в контексте прошедшей пандемии коронавируса.

«Мы успешно взаимодействуем с Российской Федерацией в этих вопросах. Мы, в частности, благодарны российским партнёрам за поддержку инициативы президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о создании в системе ООН международного агентства по биологической безопасности, – сказал министр иностранных дел. – Со своей стороны мы поддержали российскую инициативу по запуску координационного совета по биологической безопасности при комитете секретарей Совета безопасности ОДКБ». Соответствующие изменения будут внесены в устав ОДКБ.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана добавил, что его страна приступает к реализации проекта строительства биолабораторий четвёртого уровня. «Это процесс открытый, мы открыты к международному сотрудничеству, учёные, биологические лаборатории и центры России тоже приглашаются к сотрудничеству в этой сфере», – заявил Мухтар Тлеуберди.

Фото: mid.ru

Историческая общность и политическая перспектива

«Замечательная и своевременная встреча», – так охарактеризовал переговоры министров иностранных дел двух стран депутат Государственной Думы Александр Ильтяков, избранный от приграничной с Казахстаном Курганской области. «И самое главное – затронута животрепещущая тема: история. Я твёрдо убеждён, что тот, кто забывает свою историю, обречён наступить на грабли прожитого повторно.

Наши общие цели и задачи – сделать наше пространство сильнее, богаче, сделать наши страны самодостаточными и твёрдо стоящими на ногах ради будущих поколений»», – сказал российский парламентарий.

Российский политолог Сергей Карнаухов считает, что Россия и Казахстан должны создавать механизмы коллективной безопасности, адекватные вызовам, перед которыми страны стоят сегодня. Биологическая сфера, проведение исторических исследований, работа с элитами, борьба со структурами недружественной «мягкой силы» – всё это является общими задачами на ближайшую перспективу. «Мы должны исходить из того, что Россия и Казахстан – это хоть и абсолютно независимые друг от друга государства, но наша историческая общность, а главное – политическая перспектива обязывает нас искать необычные формы нашей интеграции. И нынешний визит министра иностранных дел Казахстана – это очень важный шаг в этом направлении», – уверен Карнаухов.