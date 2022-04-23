Для воинов Донбасса испекли тысячи куличей

Фото: Александр Река/ТАСС

На подвижном армейском хлебозаводе, в одной из воинских частей Белгорода приготовили тысячи традиционных пасхальных куличей. Специальный гуманитарный груз был освящен прямо на воинском плацу.

- Без этой помощи, без этой стороны духовной нам с вами не одолеть ту идеологию, которая нам противится и противится всему доброму и человеческому, - заявил протоиерей Павел, настоятель Смоленского собора города Белгорода.

Вместе с куличами освятили, конечно же, ещё один символ праздника - пасхальные яйца.

Только в одной этой воинской части в Белгороде к Великому празднику Пасхи подготовили 19 тысяч яиц. Их выкрасили в цвета российского триколора. Каждую коробку пометили знаком Z и надписью "Своих не бросаем".

Сразу после церемонии армейские грузовики в сопровождении военной автоинспекции покинули территорию части, чтобы в канун Пасхи оказаться на передовой.

В это время военнослужащие в Харьковской области делают все, чтобы православный праздник прошел без происшествий. Все инженерные подразделения заняты гуманитарным разминированием населенных пунктов и дорог, которые ведут к храмам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центральный военно-клинический госпиталь им.А.А.Вишневского посетил замминистра обороны России Тимур Иванов, где вручил госнаграды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

В соответствии с Указом Президента России нескольким военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и «Медаль Суворова».

Сержант Сергей Полянский, получивший "Медаль Суворова" из рук замминистра обороны обратился с просьбой об оказании содействия в поступлении в высшее военное учебное заведение Минобороны. Несмотря на полученные тяжелые ранения, Сергей рассказал что, вернувшись из района проведения специальной операции твердо решил выучиться на военного переводчика с арабского языка и стать кадровым офицером, чтобы продолжить военную службу.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. Получившим тяжелые ранения ведомство поможет с обучением и трудоустройством в учебных заведениях и комиссариатах Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА "КП"

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские националисты открыли с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов: В НМ ДНР заявили о срыве эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Боевики вели огонь по объявленному месту сбора граждан (подробнее)

Провокации с ядерным оружием: как США хотят заставить Индию и Китай присоединиться к санкциям

Минобороны предупреждает: США с НАТО готовит на Украине провокации с ядерным, химическим и биооружием (подробнее)