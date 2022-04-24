Как россиянкам будут восстанавливать грудь в условиях санкций

По соцсетям идет волна тревоги: в России из-за санкций заканчиваются импортные имплантаты для груди. Фото: Shutterstock

По соцсетям идет волна тревоги: в России из-за санкций заканчиваются импортные имплантаты для груди. Придется женщинам жить с тем, что природа дала, пишут шутники. А вот онкопациенткам, которым удаляют молочные железы по медпоказаниям, совсем не до смеха.

Как россиянкам, пережившим рак, будут восстанавливать грудь в условиях санкций? Об этом KP.RU спросила одного из ведущих российских хирургов-онкологов, который специализируется на восстановлении молочной железы после удаления опухолей.

Наш собеседник - заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Азиз Зикиряходжаев.

Доктор медицинских наук Азиз Зикиряходжаев. Фото: предоставлено Пресс-службой НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

«ВСЕ ЧАЩЕ ОБХОДИМСЯ БЕЗ УДАЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

Ежегодно в России впервые ставят диагноз «рак молочной железы» в среднем 70 тысячам женщин. Однако мастэктомия - так врачи называют удаление груди – сегодня выполняется не всем больным, а строго по определенным показаниям.

- Одни из наиболее частых операций при раке молочной железы (РМЖ) - органосохраняющие, - говорит Азиз Зикиряходжаев. - В последние годы увеличивается количество пациенток, которые обращаются к онкологам на ранних стадиях болезни. Современные технологии позволяют выявлять даже совсем маленькие новообразования (маммография включена во всеобщую бесплатную диспансеризацию. - Ред.). В результате до 70-75% женщин попадают к онкологам с 1-2 стадией РМЖ, когда возможно сохранить ткань молочной железы без ухудшения прогноза и отдаленных результатов лечения.

Однако при более поздних стадиях по показаниям необходимо выполнять мастэктомию. При этом сейчас у хирургов есть возможность после операции полностью восстановить молочную железу в том виде, в котором она была. А иногда получается и улучшить внешний вид, сделать грудь еще более женственной и привлекательной, - поясняет врач.

«НЕ ТОЛЬКО ИМПЛАНТАТЫ»

- Азиз Дильшодович, многие уверены, что восстановить грудь, как и увеличить ее у здоровых женщин, можно только с помощью имплантатов. Это так?

- Нет. На самом деле сегодня есть как минимум три методики реконструктивных операций на молочной железе для онкопациенток. Первая - с применением синтетических материалов (имплантатов). Вторая - восстановление с использованием собственных тканей женщины. Третий вариант - комбинация первого и второго подходов.

Для каждой пациентки методика подбирается индивидуально. Потому что у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, у силиконовых имплантатов масса побочных эффектов (риск аллергических реакций, воспалительных процессов, образования пролежней, капсульной контрактуры и др. - Ред.).

Все более распространенной сейчас становится так называемая «лоскутная» методика, рассказывает врач. Для этого у пациентки берут ее собственный материал - лоскут кожи с находящейся под ней подкожно-жировой клетчаткой. И пересаживают в место удаленной молочной железы.

- Из каких мест берут такой материал?

- Это донорские зоны - места, где у конкретной женщины есть избытки кожи и жировой ткани. Например, передняя брюшная стенка (когда у пациентки заметный животик). Бывают женщины с избытком жировой ткани в поясничной, ягодичной областях, на бедрах. Таким образом, донорской зоной может стать любой участок тела женщины - это зависит от ее конституциональных особенностей. Важно выбрать донорскую зону так, чтобы травма была минимальной. Единственное, чего не удается избежать, так это небольшого рубца в месте забора ткани.

КАК ДОБИВАЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕСТЕСТВЕННОСТИ

Хирурги не просто берут кожу и жировую ткань. Чтобы такой натуральный имплантат прижился на месте груди, нужно еще адекватное кровоснабжение.

- Перед каждой операцией проводится тщательное обследование пациенток, - поясняет доктор Зикиряходжаев. - Мы оцениваем, в частности, какой кровеносный сосуд будет хорошо кровоснабжать жировую ткань после пересадки. Например, если у женщины есть «жировой фартук» - избыток жира на передней брюшной стенке, весь этот жир может питать всего один сосуд. Мы его находим и выделяем для пересадки кожно-жировой лоскут вместе с питающим сосудом. Переносим на место, где была удалена молочная железа (так называемая реципиентная зона). И соединяем сосуды, которые принимали участие в кровоснабжении молочной железы, с сосудами, питающими жировой лоскут передней брюшной стенки. Затем моделируем оперируемую молочную железу так, чтобы она по форме и объему соответствовала здоровой.

Восстановленная грудь получается максимально естественной, рассказывает врач: «И на ощупь, и по чувствительности, когда удается соединить корешки нервов».

КАК ПОПАСТЬ НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ

- Азиз Дильшодович, насколько доступны такие операции? Где их делают и возможно ли это полису ОМС (обязательного медстрахования)?

- Да, реконструктивно-восстановительные операции после мастэктомии при раке молочной железы входят в перечень ОМС (согласно Приложению N 1 к Постановлению Правительства РФ от 28.12.2021 г. N 2505. - Ред.). «Лоскутная» методика позволяет обходиться без искусственных импортных имплантатов. Сейчас такие операции получают все более широкое распространение. Наш институт был одним из первых, где их стали выполнять. Не во всех онкодиспансерах и больницах нашей страны пока доступна данная методика. Реконструкцию с использованием DIEP-лоскута проводят в основном в крупных, национальных медицинских исследовательских центрах (НМИЦ), институтах федерального значения.

В принципе, восстановление молочной железы доступно всем пациенткам. К нам обращаются с впервые диагностированным раком молочной железы, и мы выполняем одновременно мастэктомию и реконструкцию. Есть те, кто обращается после давно выполненных операций. Чаще всего это пациентки из региональных онкологических лечебных учреждений после полного удаления молочной железы. Они приезжают к нам для выполнения реконструкции груди спустя время - ограничений по срокам нет.

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Не за горами выращивание органа в биореакторах

- Что бы вы сказали женщинам, которых пугают заявления пластических хирургов: мол, из-за санкций начался дефицит, и с восстановлением груди будут серьезные проблемы?

- Нашим пациенткам переживать не стоит. Во-первых, я бы не сказал, что на рынке сейчас тотальный дефицит искусственных имплантатов. Например, в нашем институте никакой нехватки на сегодняшний день не ощущается. С другой стороны, современная хирургия позволяет восстановить молочную железу независимо от того, есть имплантаты или нет. Можно использовать большое количество других методик и помочь пациентке улучшить качество жизни. Когда сейчас ко мне приходят женщины, ожидающие операции, и тревожно спрашивают, что же нас ждет дальше? - я им рассказываю о других возможных вариантах реконструкции.

Кроме «лоскутной» методики есть, например, еще пересадка так называемого свободного жира из одной части тела в другую. В таких случаях мы забираем жир не с кожным и сосудистым компонентом, а при помощи липосактора (прибора, который используют в пластической хирургии для «отсасывания» излишков жира на животе, бедрах и т.п - Ред.). Плюс сейчас развиваются новые технологии в биоинженерии. Не за горами, я думаю, выращивание ткани для молочной железы из отдельных клеток в биореакторах.

Главное, чтобы операции проводили опытные онкологи, которые не только имеют навыки по пластической хирургии, но и понимают, что перед ними пациентки, требующие постоянного тщательного онкологического контроля. Важно не увеличить риск возврата болезни.

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