Захарова: США собираются использовать на Украине оружие массового поражения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В Твиттере официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликована ссылка на данные Минобороны РФ, которые доказывают, что США вместе со своими западными партнерами перешли к последней стадии подготовки очередных антироссийских провокаций.

Цель этих провокаций – повод для обвинений в адрес нашей страны, которая якобы намерена применить на Украине биоагенты и отравляющие боевые вещества.

«Вашингтон начал готовиться заранее. – пишет Захарова. – Кроме этого, были найдены подрядные (и, конечно, подконтрольные Западу) организации, которые должны будут расследовать обстоятельства применения оружия».

Захарова особо отмечает, что в прошлом названные ею структуры «доказали свою надежность и исполнительность в общении с американскими хозяевами».

Она также особо отметила, что «помимо непубличной внутренней проработки акции, Белый Дом начал готовить общественное мнение». В качестве примеров этой стадии подготовки в сообщении приведены ссылки на материалы, уже опубликованные в американских СМИ сразу после заявлений американского президента об ответе США «в случае использования Россией биооружия».

И все это, несмотря на то, что, как известно, Россия уже более 5-и лет не имеет в своих арсеналов какого бы то ни было химического оружия: оно было полностью уничтожено, что подтверждено экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Захарова дает ответ на главный вопрос – для чего подобные провокации нужны Америке?

- Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить её полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию оружия массового уничтожения, фактически – к играм за «красной линией».- пишет она, и сразу же называет авторов провокаций. - Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток.

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