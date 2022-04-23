Минобороны уничтожило на аэродроме Одессы партию иностранного оружия

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине Фото: Александр КОЦ

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине планомерно уничтожая на своем пути все, что может стрелять и взрываться, а также украинских националистов и наемников, которые используют мирных жителей в качестве «живого щита».

- Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Не исключено, что кто-то из одесситов получит закрытым указом Героя России, а может домик в Крыму.

Жители Украины отлично помогают нашим военным. После дополнительной разведки целей ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 102 огневые задачи. Уничтожены: 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей.

Летчиков тоже не забудут. Они не дают расслабиться ВСУ по всей территории Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Генерал-майор отметил, что в районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов, а в районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции.

«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три «Бук-М1» в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, также один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевики», - продолжил перечисление уничтоженных объектов Конашенков.

Бойцы противовоздушной обороны за день уничтожили над Донбассом три беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

141 - самолет.

110 - вертолетов.

541 - беспилотный летательный аппарат.

264 - зенитных ракетных комплекса.

2479 - танков и других боевых бронированных машин.

278 - установки реактивных систем залпового огня.

1081 - орудие полевой артиллерии и миномет.

2321 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела.

По данным следствия, 22-23 апреля 2022 года украинские силовики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Шахтерск, Ясиноватая, Мариуполь и населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики.

В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и здание суда. Погибли 6 мирных жителей, 3 - получили ранения.

При аналогичных обстоятельствах украинские силовики 22-23 апреля произвели массированные прицельные обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики. Повреждено 28 жилых домов, есть раненые.

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