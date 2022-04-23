Нежный букет и белое платье: Григория Лепса поздравляют со свадьбой

Певец Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В семье Григория Лепса сегодня важное событие: старшая дочь певца от первого брака с однокурсницей Светланой Дубинской связала себя узами брака. 37-летняя Инга Лепс вышла замуж за театрального актера и режиссера Михаила Плутахина, с которым встречалась последние два года.

Судя по снимкам в соцсетях, пышных торжеств молодые устраивать не стали, тихо расписавшись в ЗАГСе в кругу семьи. Невеста отправилась под венец в белом кружевном платье, с нежным букетом из латирусов, жених - в классическом костюме, разве что без галстука или бабочки. Их соцсети засыпаны пожеланиями долгой и счастливой жизни, при этом отдельно друзья семьи поздравляют Григория Лепса, выдавшего замуж первую из трех своих дочерей. Кстати, дети музыкантов от разных браков дружны между собой: так, на свадьбе Инги появилась ее сводная 20-летняя сестра Ева.

Пара поделилась свадебным снимком в соцсетях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для дочери Лепса этот брак стал первым. Говорят, пара совпала идеально: оба творческие натуры, родились в один день - 23 декабря, вот только избранник на шесть лет моложе. Михаил Плутахин окончил школу-студию МХАТ, Инга Лепс - Академию драматических искусств в Нью-Йорке. Оба играют в театре, засветились в кино. Вот и познакомились будущие супруги на работе: в 2020 году столкнулись на съемках фильма. Судя по анкете Плутахина, которую сайт kp.ru обнаружил в Сети, он - парень простой: до того, как податься в артисты, поработал и поваром, и строителем. Впрочем, молодому театральному режиссеру прочат успешную карьеру: так, два года назад он даже был номинирован на театральную премию "Золотая маска".

К слову, знаменитый отец выбор дочери одобрил с самого начала. У него, мол, нет никаких завышенных требований к зятю.

- У меня нет никакого фейс-контроля к избраннику дочери, должен быть просто нормальный, достойный человек, - рассуждал недавно в интервью Григорий Лепс.

Сам же артист пока остается завидным холостяком. В конце прошлого года он одним днем развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Народная молва давно записывает Лепсу в любовницы Юлию Барановскую, но ни музыкант, ни телеведущая не спешат признаваться в романе.

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