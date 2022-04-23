«У нас не будет страны»: Зеленский признал, что Украина разоружена и терпит поражение в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский устал от камеры, от этого равнодушного объектива, который равнодушно фиксирует все его заикания, жесты, промахи, мучительный выбор украинских слов на до сих пор чуждом ему языке. К тому же, актерская душа (если у него имеется что-либо подобное) требует публики, живого общения, реакции зала.

Так или иначе, но президент (пока еще) Украины вышел в свет. Вернее, в киевское метро, на одной из станций которой он устроил пресс-конференцию. Налицо прямые аналогии с товарищем Сталиным, который прочитал доклад на станции метро "Маяковская" 6 ноября 1941-го, когда враг подступал в Москве и был на расстояния одного марш-броска от столицы Советского Союза. Впрочем, на этом все аналогии и сопоставления и заканчиваются.

Владимир Зеленский был достаточно раскован. Представ перед журналистами в едином цветовом ансамбле цвета хаки, в собственных мозгах он такого единства достичь не смог. Его речь и ответы являли собой обычную смесь мрий (беспочвенных украинских мечтаний в духе Манилова) из надежд на "союзников-партнеров" и взаимных противоречий.

- Я хочу встретиться с Путиным, чтобы остановить этот конфликт, - заявил он и тут же расшифровал более подробно. - Я не боюсь встречи с Путиным, бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки.

Оставим на его совести, что голыми руками танки и БМП в самом начале пытались остановить жители Донбасса. И это были украинские танки. А что касается "голых рук", то тогда у них просто ничего не было. Но – вернемся к Зеленскому. Через некоторое время он сам себя же и опроверг.

- Я не хочу встречаться с президентом РФ. Я вынужден. Если мы планируем дипломатическим путем решить эти вопросы. Что касается того, хочу ли я того, чтобы Путин предстал перед трибуналом: я уверен, что они предстанут - все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей, всех. Я в этом уверен, я в это верю, - заявил он. - Мы знаем, как идет международный процесс, как идет международный суд, как это бывает. Это длится годами. Мы подождем. Мы подождем. А если такие как я не дождутся, то наши дети точно дождутся. Поверьте, я уверен, что будет последний гвоздь в политику этого государства.

Правда, в другом месте он практически отказался от дипломатического урегулирования, заявив: "Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов".

И он прекрасно понимает последствия такого шага: "Это точно повредит решению конфликта дипломатичным путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит про то, что все, что было до этого, все встречи дипломатических групп, все это фикция и политический театр с очень плохими актерами". Интересный кульбит – выйдет из переговоров Украина, но это будет неправильным шагом России. Кстати, на судьбе блокированных на "Азовстали" нацистов "Азова" Киев поставил крест, в чем Зеленский признался на редкость откровенно.

- На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И украинские военные, которые там находятся, это понимают. Это реальность, - признался он. Но не стал внимать более ранним заявлениям советника главы ОПУ Михаила Подоляка, утверждавшего, что "азовцы" – это золотой генофонд нации (такой нации впору уже посочувствовать – прим. авт.) и не отдал им приказ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. А мог бы сделать такой эффектный театральный жест, показав, что жизни украинцев он все-таки ценит.

Все же он не смог полностью игнорировать вопрос о территориальных потерях Украины в ходе проведения российской военной спецоперации, но пообещал: "Все, что они прорвут и все, что они "оккупируют", мы все вернем. Это вопрос оружия, если у нас его будет достаточно - мы начнем сразу возвращать оккупированные территории".

Несмотря на огромные склады и запасы вооружений, президент Украины продолжает упорствовать в том, что единственная слабость его армии – отсутствие оружия. И никак не может признать, что закидать противника американскими автоматами и британскими гранатометами просто не получается.

Но от реальности не уйдешь. Зеленский все же признал, что пока его держава разоружена. И терпит поражение в конфликте.

- Я не рассматриваю вариант, где наши партнеры не передадут нам оружие, которое обещали. Мы это не рассматриваем. Нет такой альтернативы. У нас не будет страны, - признался украинский президент, и ему стало так грустно от подобной перспективы, что он счел необходимым тут же пообещать. - Когда мы победим, у нас будет самая сильная и опытная армия. И мы станем одним из самых мощных государств в Европе.

А чтобы окончательно уверить присутствующих в своей значимости и перспективах Украины, сообщил, что "завтра Киев посетят госсекретарь США Блинкен и министр обороны США Остин".

Вот приедет барин…, все и порешает.

Зачем было собирать всех в метро, ведь никто Киев не бомбит, не обстреливает, никакой угрозы для самого Зеленского нет… Хотя он показушно храбрился, мол, он никаких покушений не боится, в отличие от своей охраны и своей семьи. Нет даже бледного подобия Сталина из Зеленского не получилось…

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