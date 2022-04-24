Военная спецоперация на Украине 24 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 апреля 2022 года.

Киев готовит провокацию с 10 тоннами аммиака в Одессе, заявил начальник Наццентра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, украинские военные могут имитировать ракетный удар российских Вооруженных Сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь получает сообщения о возможной подготовке провокаций в храмах на территории Украины в пасхальную ночь.

Украинские националисты обстреляли из минометов место сбора мирных жителей Мариуполя, которые собирались эвакуироваться по гуманитарному коридору, сообщил официальный представитель Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

00:00 Минобороны России: Спецслужбы Украины и Британии готовят провокацию в Лисичанске. Ведомство также предупредил "цивилизованный запад" о возможном появлении фейков со стороны киевских властей

23 апреля:

23:19 В четырех церквях Мариуполя пройдут пасхальные богослужения. Службы будут проводиться на левом и правом берегу города

22:33 СК возбудил дело после обстрела пограничного пункта в Курской области со стороны Украины

22:22 В Пентагоне не прокомментировали слова Зеленского о визите главы Минобороны США в Украину

21:59 Зеленский заявил, что Киев не готов отбить Мариуполь военными средствами